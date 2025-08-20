Trung Quốc trình làng loạt vũ khí tối tân trong lễ duyệt binh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Trung Quốc trình làng loạt vũ khí tối tân trong lễ duyệt binh

Xuân Mai

(NLĐO) - Trung Quốc sẽ tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn vào tháng 9 tại trung tâm Bắc Kinh để kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cũng sẽ giới thiệu các vũ khí mới, lần đầu tiên được "trình làng với thế giới". Sự kiện ngày 3-9 sẽ là cuộc duyệt binh thứ hai kể từ năm 2015.

Các quan chức quân đội Trung Quốc cho biết tại một cuộc họp báo hôm 20-8 rằng hàng trăm máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA), bao gồm chiến đấu cơ và máy bay ném bom, cùng với lực lượng mặt đất trang bị thiết bị quân sự mới nhất, sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh.

Trung Quốc trình làng loạt vũ khí tối tân trong lễ duyệt binh- Ảnh 1.

Binh sĩ tham gia diễn tập cho cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh - Trung Quốc ngày 23-8-2015. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho hay lễ duyệt binh và các đội hình vũ khí phối hợp... sẽ được bố trí theo chức năng tác chiến thực tế, bao gồm các nhóm tác chiến trên không, trên bộ và trên biển.

Cuộc duyệt binh sẽ trưng bày thiết bị thế hệ thứ 4 mới nhất làm trung tâm, bao gồm xe tăng tiên tiến, máy bay trên tàu sân bay và chiến đấu cơ, được sắp xếp theo các mô-đun tác chiến để thể hiện khả năng chiến đấu theo hệ thống của quân đội Trung Quốc, theo tờ Global Times.

Tất cả vũ khí và thiết bị được trưng bày trong lễ duyệt binh này đều là thiết bị chiến đấu chủ lực do Trung Quốc sản xuất. 

Các tùy viên quân sự nước ngoài và nhà phân tích an ninh cho rằng quân đội Trung Quốc sẽ trưng bày một loạt vũ khí và trang thiết bị mới tại cuộc duyệt binh, bao gồm xe tải quân sự được trang bị các thiết bị tiêu diệt máy bay không người lái, xe tăng mới và máy bay cảnh báo sớm để bảo vệ tàu sân bay của Trung Quốc.

Mỹ và các đồng minh sẽ theo dõi sát sao màn phô diễn sức mạnh quân sự này, đặc biệt là kho vũ khí tên lửa đang được mở rộng của Trung Quốc, các hệ thống tên lửa chống hạm và vũ khí có khả năng siêu thanh.

Cuộc duyệt binh "Ngày Chiến thắng", với sự tham gia của 45 đội hình binh sĩ, sẽ kéo dài khoảng 70 phút diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh trước sự chứng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập sẽ cùng tham dự với một số lãnh đạo và quan chức nước ngoài được mời, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, người cũng tham dự cuộc duyệt binh kỷ niệm lần trước vào năm 2015. 

Chính quyền Trung Quốc đã tăng cường an ninh tại trung tâm Bắc Kinh từ đầu tháng 8 khi cuộc diễn tập duyệt binh quy mô lớn đầu tiên được tổ chức, cùng với đó thiết lập các trạm kiểm soát, chuyển hướng giao thông đường bộ và đóng cửa các trung tâm thương mại cũng như tòa nhà văn phòng.

Tin liên quan

Ấn Độ - Trung Quốc nối lại quan hệ kinh tế

Ấn Độ - Trung Quốc nối lại quan hệ kinh tế

Ấn Độ và Trung Quốc đang khôi phục quan hệ kinh tế vốn căng thẳng sau vụ đụng độ biên giới năm 2020.

Nợ công Mỹ vượt mốc chưa từng thấy, cao hơn GDP Eurozone và Trung Quốc gộp lại

(NLĐO) - Nợ công của Mỹ đã vượt mốc 37 ngàn tỉ USD lần đầu tiên trong lịch sử khi chính phủ liên bang tiếp tục tích lũy nợ với tốc độ kỷ lục.

Nga và Trung Quốc tập trận lớn trên biển Thái Bình Dương

(NLĐO) - Hải quân Nga và Trung Quốc diễn tập nhiều nội dung, đặc biệt là chống tàu ngầm, phòng không - phòng thủ tên lửa, tác chiến hải quân và bắn đạn thật…

duyệt binh Tập Cận Bình Trung Quốc Vladimir Putin vũ khí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo