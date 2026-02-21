Đang cầm cái đánh "bầu cua" ăn tiền, người phụ nữ bị bắt giữ

Ngày 21-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc bằng hình thức "bầu cua".

Các đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Nguyễn Thị Th. (SN 1970, là người trực tiếp cầm cái), Lê Văn N. (SN 1990), Nguyễn P. (SN 1987), Nguyễn Tấn Ch. (SN 1985), Nguyễn Xuân Nh. (SN 1995), Trần Ch. (SN 1977, cùng trú tại thôn Chánh Hùng, xã Cát Tiến) và Nguyễn Thị Th. (SN 1983, trú tại phường Bình Định).

Người phụ nữ đang cầm cái đánh "bầu cua" ăn tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang - Ảnh Công an Gia Lai

Trước đó vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18-2, sau thời gian mật phục, tổ công tác Công an xã Cát Tiến bất ngờ ập vào khu vực mép đường bê tông tại thôn Chánh Hùng, bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bầu cua.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tổng số tiền mặt dùng để đánh bạc lên đến 57,7 triệu đồng. Ngoài ra, tổ công tác thu giữ tang vật gồm: Đĩa nhôm, thau nhôm, tấm nhựa in hình các linh vật (bầu, cua, tôm, cá...), 12 hộp xúc xắc cùng nhiều vật dụng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Việc kịp thời triệt xóa tụ điểm đánh bạc này được quần chúng nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán.

