Đẳng cấp của Đoàn hí kịch Sơn Đông với "Đêm nay là đêm nào"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Đẳng cấp của Đoàn hí kịch Sơn Đông với "Đêm nay là đêm nào"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Chi với ba diễn viên, vở "Đêm nay là đêm nào" đã làm vỡ oà cảm xúc của khán giả với nghệ thuật ca diễn đằng cấp

Tư duy thử nghiệm đẳng cấp của Đoàn hí kịch Sơn Đông với "Đêm nay là đêm nào" - Ảnh 1.

Chỉ với ba nhân vật, câu chuyện kịch cuốn hút khán giả với nhiều cảm xúc

Tối 27-11, tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần VI – 2025, vở hý kịch Đêm nay là đêm nào của Đoàn hý kịch Ngư cổ Trạm Hóa (Sơn Đông, Trung Quốc) đã tạo nên một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất khi thu hút đông đảo khán giả và nhận được những tràng vỗ tay kéo dài sau mỗi lớp diễn.

Không chỉ cuốn hút bởi câu chuyện giàu kịch tính, vở diễn còn để lại dấu ấn sâu sắc nhờ cách thức cộng hưởng giữa tinh thần truyền thống của hí kịch Trung Hoa với tư duy sân khấu thử nghiệm đương đại.

Đêm nay là đêm nào - Khi truyền kỳ không chỉ là chuyện xưa

Lấy cảm hứng từ tinh thần Đường truyền kỳ – nghĩa hiệp, vở diễn kể về câu chuyện ân oán giữa ba nhân vật: Như Nguyệt, Vân Lương và ông lão bí ẩn trong bối cảnh cuối đời nhà Đường.

Tư duy thử nghiệm đẳng cấp của Đoàn hí kịch Sơn Đông với "Đêm nay là đêm nào" - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các nghệ sĩ trong ban tổ chức Liên hoan tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ Hí kích Sơn Đông

Ở bề nổi, đây là một câu chuyện mang màu sắc huyền – sử: một đôi vợ chồng ẩn cư, một chuyến lên kinh ứng thí, một ân nhân được cứu mạng, và những mối dây nợ ân tình kéo theo những xung đột sinh tử. Nhưng đi sâu vào cấu trúc kịch bản của biên kịch Tàng Bảo Vinh, người xem mới nhận ra: đây thực chất là một vở bi kịch về lựa chọn đạo đức, nơi con người liên tục bị đẩy vào những ngã rẽ không có đáp án trọn vẹn:

Điều đáng chú ý là các tình huống kịch không được giải quyết theo mô hình thiện – ác rạch ròi quen thuộc, mà vận hành trên vùng "xám" của nhân tính, nơi thiện và ác đan cài trong chính một con người. Như Nguyệt không chỉ là người phụ nữ hiền lương. Nàng còn là người mang vết thương quá khứ, có những nỗi sợ và sự nghi hoặc sâu kín. Vân Lương không chỉ là người chồng thủy chung. Chàng còn là kẻ bối rối trước tham vọng, nghĩa tình và chính bản thân mình.

Tư duy thử nghiệm đẳng cấp của Đoàn hí kịch Sơn Đông với "Đêm nay là đêm nào" - Ảnh 3.

Tôn Bằng Trình (Hoài Ngọc) và Xảo Ngọc (Như Nguyệt) trong vở "Đêm nay là đêm nao"

Ở đây, tinh thần "truyền kỳ" không phải để tôn vinh lý tưởng nghĩa hiệp, mà là để đặt lại câu hỏi về giá trị của nghĩa hiệp trong một thế giới đầy nghịch lý đạo đức.

Đêm nay là đêm nào - Một cấu trúc thử nghiệm trên nền hí kịch cổ

Dù thuộc loại hình hí kịch truyền thống, Đêm nay là đêm nào không trình diễn theo mô thức cổ điển mà được đạo diễn Lưu Quân Chương tổ chức theo tư duy thử nghiệm rất rõ nét.

Thay vì kể chuyện tuyến tính, vở diễn tạo ra những "vòng lặp" cảm xúc và hồi ức. Quá khứ không chỉ được kể lại, mà được "trình hiện lại" dưới nhiều lớp nhìn khác nhau. Chính vì thế, câu hỏi "Đêm nay là đêm nào?" không chỉ là câu hỏi về thời gian thực của sân khấu, mà là một ẩn dụ về sự nhập nhòa giữa ký ức – hiện tại – định mệnh.

Tư duy thử nghiệm đẳng cấp của Đoàn hí kịch Sơn Đông với "Đêm nay là đêm nào" - Ảnh 4.

Những pha vũ đạo đẹp mắt của các nghệ sĩ đoàn Hí kịch Sơn Đông

Đạo diễn đã chủ động phá vỡ nhịp kể truyền thống, đưa vào nhiều khoảng trống sân khấu, nơi ánh sáng, âm nhạc và hình thể diễn viên trở thành các "ký hiệu mở". Khán giả không chỉ theo dõi câu chuyện, mà được mời tham gia vào một quá trình giải mã.

Ở đây, "thử nghiệm" không phải là làm mới hình thức cho lạ mắt, mà là mở rộng năng lực biểu đạt của hí kịch để chạm đến những tầng sâu nhân sinh.

Ngôn ngữ hình thể và âm nhạc

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên sức hấp dẫn của vở diễn chính là sự kết hợp độc đáo giữa ngôn ngữ hình thể hí kịch truyền thống và tư duy nhịp điệu sân khấu đương đại.

Các nghệ sĩ trẻ: Vương Xảo Ngọc (Như Nguyệt), Vương Soái (Vân Lương) và Tôn Bằng Trình (Hoài Ngọc) đã cho thấy sự làm chủ xuất sắc kỹ thuật hát – nói – động tác hình thể đặc trưng của hí kịch Sơn Đông, đồng thời thể hiện khả năng diễn xuất tâm lý tinh tế, điều không phải lúc nào cũng dễ thấy trong các loại hình sân khấu ước lệ. 

Độc đáo nhất là lớp thử nghiệm diễn xuất đối thoại nội tâm ở cảnh Như Nguyệt tìm mọi cách lẻn vào phòng Hoài Ngọc để ám sát ông, nhưng Vân Lương lẻn theo và ngăn cản vợ nhưng không để nàng biết. Lớp diễn tuyệt vời chứng tỏ tài năng của các nghệ sĩ.

Tư duy thử nghiệm đẳng cấp của Đoàn hí kịch Sơn Đông với "Đêm nay là đêm nào" - Ảnh 5.

Xảo Ngọc (Như Nguyệt) chiếm cảm tình khán giả bằng tài năng ca diễn đầy cảm xúc

Đặc biệt, phần âm nhạc của nhạc sĩ Lưu Xuân Quang đã tạo được một không gian âm thanh vừa truyền thống, vừa hiện đại. Những âm sắc cổ truyền không chỉ làm nền mà tương tác trực tiếp với cảm xúc và hành động của nhân vật, góp phần tạo nên một trường cảm xúc lan tỏa.

Ánh sáng của Điền Thắng Ôn – Trần Dao cùng mỹ thuật sân khấu của Trần Thắng Bình cũng cho thấy sự tiết chế thông minh.

Một minh chứng cho con đường thử nghiệm khả thi

Điều làm nên giá trị sâu xa của Đêm nay là đêm nào không chỉ nằm ở kỹ thuật hay mỹ cảm, mà ở cách nó gợi mở một con đường cho sân khấu truyền thống trong thời đại hôm nay.

Vở diễn cho thấy: Sân khấu truyền thống không phải là thứ phải "bảo tàng hóa", mà hoàn toàn có thể trở thành một không gian thử nghiệm sống động nếu được tiếp cận bằng tư duy sáng tạo và ý thức triết học.

Từ kịch bản của Tàng Bảo Vinh đến ngôn ngữ dàn dựng của Lưu Quân Chương, tất cả đều cho thấy một tinh thần nhất quán: không phá vỡ truyền thống, mà làm cho truyền thống tự "đối thoại" với hiện tại.

Tư duy thử nghiệm đẳng cấp của Đoàn hí kịch Sơn Đông với "Đêm nay là đêm nào" - Ảnh 6.

Ba nghệ sĩ đoàn Hí kịch Sơn Đông đã để lại dấu ấn sâu đậm tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần VI năm 2025

Trong bối cảnh Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần VI – 2025, Đêm nay là đêm nào trở thành một minh chứng thuyết phục rằng: thử nghiệm không phải là sự đoạn tuyệt với quá khứ, mà là quá trình tái sinh ngôn ngữ nghệ thuật từ chính gốc rễ văn hóa của mình.


Tin liên quan

Dấu ấn đẹp của NSƯT Lê Ánh Tuyết tại Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm

Dấu ấn đẹp của NSƯT Lê Ánh Tuyết tại Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm

(NLĐO) - Vở diễn của NSƯT Lê Ánh Tuyết là sự thấu cảm nơi mọi trái tim, đặc biệt là các bậc cha mẹ và thanh thiếu niên, đều có thể soi thấy mình.

Hội thảo Sân khấu Thử nghiệm - Tìm đường cho sáng tạo, giữ lửa cho bản sắc

(NLĐO) - Nhiều ý kiến đóng góp cho liên hoan, mở ra sự tranh luận hướng tới sự tìm tòi thử nghiệm cái mới cho sân khấu Việt Nam

khả thi "Đêm nay là đêm nào" truyền ký
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo