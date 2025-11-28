HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM cần thêm cơ chế, chính sách để bứt phá

MINH CHIẾN

Nghị quyết 98/2023 đã tạo được sự chuyển biến tích cực, giúp kinh tế TP HCM phục hồi và tăng trưởng, song vẫn chưa đủ tháo gỡ các "nút thắt".

Ngày 27-11, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Thành ủy - HĐND - UBND TP HCM đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thu hút đầu tư và nhà đầu tư chiến lược vào TP HCM trong tình hình mới". Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM và ông Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương - đồng chủ trì hội thảo.

"Chiếc áo mới" cần đủ rộng, đủ mạnh

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của TP HCM trong nền kinh tế Việt Nam. TP HCM là một cực tăng trưởng, là trung tâm kinh tế lớn với mức đóng góp trên 23% GDP quốc gia.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, TP HCM đang trên con đường trở thành "một siêu đô thị - trung tâm tài chính, sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới" như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định với Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM đã tạo chuyển biến tích cực, giúp kinh tế thành phố phục hồi và tăng trưởng, nhưng vẫn chưa đủ để tháo gỡ các "nút thắt" mang tính cấu trúc, nhất là trong thu hút đầu tư và nhà đầu tư chiến lược.

Để tương xứng với sứ mệnh, vị trí đầu tàu kinh tế, đổi mới sáng tạo, động lực tăng trưởng của cả nước và đứng trước yêu cầu trở thành siêu đô thị hiện đại, đổi mới sáng tạo và thuộc nhóm 100 thành phố đáng sống hàng đầu, theo ông Nguyễn Thanh Nghị, TP HCM cần có các cơ chế, chính sách mới, mang tính đột phá hơn, toàn diện hơn. Nghị quyết 98 đang được xem xét sửa đổi, bổ sung với nhiều chính sách mới, trong đó có chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 là để thành phố có "chiếc áo mới" đủ rộng, đủ mạnh để phát triển hơn nữa. Thời gian qua, UBND TP HCM đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98. Để hoàn thiện dự thảo nghị quyết sửa đổi này, TP HCM mong muốn đại biểu đóng góp thêm sự cần thiết, các giải pháp để triển khai hiệu quả.

Trong đó, TP HCM mong muốn nhận được các góp ý về định vị vai trò then chốt của nhà đầu tư chiến lược như những đối tác kiến tạo phát triển. Cùng với đó, TP HCM tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở rộng danh mục các lĩnh vực, dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo các trụ cột tăng trưởng. Thành phố khuyến khích cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox), tạo điều kiện điều chỉnh linh hoạt các chính sách phát triển đối với các mô hình, công nghệ mới, gắn với cơ chế đánh giá tác động, giám sát rủi ro định kỳ. Đây là bước đi rất cần thiết để TP HCM trở thành "phòng thí nghiệm thể chế" của cả nước.

TP HCM cần chính sách đặc thù để bứt phá và thu hút đầu tư chiến lược - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội thảo “Cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thu hút đầu tư và nhà đầu tư chiến lược vào TP HCM trong tình hình mới”. Ảnh: MINH PHONG

Định vị nhà đầu tư chiến lược

Quan tâm đến các cơ chế, chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược, TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98, cho rằng về chính sách ưu đãi tạo động lực thu hút các nhà đầu tư chiến lược, Nghị quyết 98 vẫn chưa tạo được động lực mạnh mẽ.

Ông Trần Du Lịch đề nghị nên có sự phân chia thành nhiều nhóm dự án theo danh mục lĩnh vực ngành nghề đầu tư ưu tiên để xây dựng chính sách về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia; hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nguồn nhân lực, đơn giản hóa thủ tục hải quan trong nhập khẩu nguyên vật liệu, xuất khẩu sản phẩm… tại TP HCM.

Theo TS Trần Du Lịch, cần nhìn nhận xác đáng vai trò của nhà đầu tư chiến lược - không chỉ là nhà đầu tư đối với một dự án cụ thể vì mục đích kinh doanh của doanh nghiệp, mà có vai trò góp phần vào mục tiêu kiến tạo phát triển của nhà nước. Để thu hút được những tập đoàn hàng đầu thế giới đầu tư vào những ngành, lĩnh vực mang tính chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội TP HCM như sản xuất chip, bán dẫn, AI hay hạ tầng số... cần có chính sách mang tính cạnh tranh "vượt trội". Ông cũng kiến nghị nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 chỉ nên ban hành khung chính sách, quy định những nguyên tắc và phân cấp cho HĐND thành phố ban hành chính sách cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, dự án.

Nhấn mạnh nhà đầu tư chiến lược không chỉ là "nhà đầu tư lớn", TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), nêu rõ họ còn là nhà đầu tư có khả năng tạo chuyển dịch cơ cấu, lan tỏa công nghệ, vốn và quản trị cho cả hệ sinh thái kinh tế của TP HCM. Do đó, việc chọn nhà đầu tư chiến lược phải đặt trên tiêu chí đóng góp hệ thống, lâu dài vào cơ cấu lại, tạo động lực tăng trưởng mới, chuyển đổi và hình thành mô hình tăng trưởng mới cho kinh tế TP HCM.

"TP HCM cũng cần xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí định lượng được để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Các tiêu chí đó có thể bao gồm quy mô đầu tư, năng lực công nghệ, cam kết R&D, tỉ lệ nội địa hóa hoặc số doanh nghiệp vừa và nhỏ liên kết trong chuỗi giá trị, tác động việc làm, đóng góp ngân sách và chỉ số ESG (môi trường - xã hội - quản trị)" - ông Nguyễn Đình Cung gợi mở. 

5 nội dung "nâng cấp" Nghị quyết 98

Hướng đến TP HCM trở thành siêu đô thị sáng tạo, GS-TS Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore), đề xuất 5 nội dung "nâng cấp" Nghị quyết 98.

Cụ thể, thành lập Cơ quan Phát triển liên vùng Đông Nam Bộ với Cục Phát triển TP HCM đóng vai trò nòng cốt; bảo đảm các nhà đầu tư chiến lược vào TP HCM được hưởng các ưu đãi ở mức cạnh tranh với Singapore, Dubai, Ireland... hay các khu thương mại tự do của Trung Quốc; cho phép thành phố tạo nguồn thu mới gắn với phát triển nội sinh; cho phép TP HCM thí điểm cơ chế sandbox mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế "đồng hành và đồng kiến tạo" trong phát triển TP HCM và hệ sinh thái với 20-50 tập đoàn hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực chiến lược.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC:

Ưu tiên bố trí quỹ đất

Hiện nay, chi phí thuê đất vẫn là một trong những rào cản tài chính lớn đối với các dự án đầu tư công nghệ trọng điểm. Đơn cử, việc không được miễn, giảm tiền thuê đất trong giai đoạn xây dựng cơ bản làm tăng gánh nặng tài chính ban đầu, ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.

Do đó, cần bổ sung các cơ chế ưu đãi về đất đai với nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ trọng điểm vào dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98. Cụ thể, nhà đầu tư chiến lược cần được ưu tiên bố trí quỹ đất, quỹ hạ tầng trong các khu công nghiệp cao, khu đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp hoặc được quyền thuê lại hạ tầng với giá ưu đãi để triển khai dự án chiến lược; được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và tối đa 15 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động...

TS Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương - Bộ Công Thương:

Trung tâm thiết kế vi mạch của khu vực

TP HCM nên định vị là trung tâm thiết kế vi mạch của khu vực, đồng thời phát triển phân khúc đóng gói và kiểm thử bán dẫn cao cấp.

TP HCM có lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao. Hơn nữa, hệ sinh thái bán dẫn sơ khởi đã hình thành tại Khu Công nghệ cao TP HCM, nơi đặt nhà máy lắp ráp chip Intel lớn nhất thế giới, cùng các công ty thiết kế như Synopsys, Marvell.

Những nền tảng này tạo điều kiện thuận lợi để TP HCM phát triển thành điểm đến cho hoạt động R&D và thiết kế chip.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam:

Cam kết chính sách dài hạn

Một trong những rào cản lớn nhất khiến nhiều doanh nghiệp chiến lược chưa mạnh dạn đầu tư vào TP HCM là sự thiếu nhất quán và khó dự đoán trong chính sách. Với các dự án có vòng đời hàng thập kỷ và mức đầu tư hàng tỉ USD, nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến ưu đãi hiện tại mà đặc biệt quan tâm khả năng duy trì chính sách trong dài hạn.

Những thay đổi chính sách đột ngột về thuế, đất đai, quy hoạch hay thủ tục hành chính có thể gây xáo trộn toàn bộ kế hoạch tài chính và vận hành của doanh nghiệp. Vì vậy, TP HCM cần nghiên cứu áp dụng cơ chế "cam kết chính sách dài hạn". Trong đó, thành phố cần bảo đảm nguyên tắc: không hồi tố, không thay đổi bất lợi đối với các ưu đãi đã cam kết.


thu hút đầu tư nhà đầu tư chiến lược chính sách phát triển cơ chế đặc thù
