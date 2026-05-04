Đang câu cá, người đàn ông bất ngờ rơi xuống biển Gia Lai tử vong

Ngày 4-5, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong, nghi do đuối nước trong lúc đi câu cá tại khu vực biển.

Thi thể nạn nhân được đưa vào bờ biển khu phố Lý Hòa, phường Quy Nhơn Đông

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Phan Thanh H. (SN 1979; trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai).

Theo trình bày của anh H.T.B. (trú xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) - người đi cùng, sáng cùng ngày, anh và ông H. đến khu vực mũi Kiềm để câu cá. Đến khoảng 7 giờ 55 phút cùng ngày, ông H. bất ngờ rơi xuống biển. Phát hiện sự việc, anh B. lập tức gọi điện nhờ một chủ ghe gần đó đến hỗ trợ cứu nạn.

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông H. được đưa lên ghe nhưng đã tử vong. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa vào bờ tại khu vực bãi biển khu phố Lý Hòa, phường Quy Nhơn Đông.

Ngay trong sáng 4-5, Công an phường Quy Nhơn Đông đã có mặt, tiến hành xác minh thông tin ban đầu và báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Gia Lai để chỉ đạo điều tra.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với lực lượng chức năng địa phương làm rõ nguyên nhân vụ việc.