Đang câu cá, người đàn ông bất ngờ rơi xuống biển Gia Lai tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đang câu cá, người đàn ông bất ngờ rơi xuống biển Gia Lai tử vong

Đức Anh

(NLĐO) - Trong lúc câu cá tại phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai), một người đàn ông bất ngờ rơi xuống biển và tử vong.

Ngày 4-5, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong, nghi do đuối nước trong lúc đi câu cá tại khu vực biển.

Đang câu cá, người đàn ông bất ngờ rơi xuống biển Gia Lai tử vong - Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân được đưa vào bờ biển khu phố Lý Hòa, phường Quy Nhơn Đông

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Phan Thanh H. (SN 1979; trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai).

Theo trình bày của anh H.T.B. (trú xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) -  người đi cùng, sáng cùng ngày, anh và ông H. đến khu vực mũi Kiềm để câu cá. Đến khoảng 7 giờ 55 phút cùng ngày, ông H. bất ngờ rơi xuống biển. Phát hiện sự việc, anh B. lập tức gọi điện nhờ một chủ ghe gần đó đến hỗ trợ cứu nạn.

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông H. được đưa lên ghe nhưng đã tử vong. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa vào bờ tại khu vực bãi biển khu phố Lý Hòa, phường Quy Nhơn Đông.

Ngay trong sáng 4-5, Công an phường Quy Nhơn Đông đã có mặt, tiến hành xác minh thông tin ban đầu và báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Gia Lai để chỉ đạo điều tra.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với lực lượng chức năng địa phương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan

Đi câu cá, 2 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Đi câu cá, 2 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

(NLĐO) – Thấy 2 đôi dép và dụng cụ câu cá để trên bờ, nghi có chuyện chẳng lành, người dân xuống hồ nước tìm thì phát hiện 2 học sinh đã chết đuối

Ứng cứu 5 ngư dân câu cá ngừ đại dương gặp nạn trên biển

(NLĐO) – Tàu câu cá ngừ đại dương chở 5 ngư dân đã gặp nạn trên biển và được lực lượng chức năng cùng người dân ứng cứu kịp thời.

Đỗ xe trên đường cao tốc để xuống sông câu cá

(NLĐO) - Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý đối với tài xế đỗ xe trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn để nhóm người trên xe xuống sông câu cá

lực lượng chức năng câu cá Gia Lai công an phường tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo