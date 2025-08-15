HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Ứng cứu 5 ngư dân câu cá ngừ đại dương gặp nạn trên biển

Cao Nguyên

(NLĐO) – Tàu câu cá ngừ đại dương chở 5 ngư dân đã gặp nạn trên biển và được lực lượng chức năng cùng người dân ứng cứu kịp thời.

Ngày 15-8, tin từ Đồn Biên phòng An Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa ứng cứu kịp thời 5 ngư dân bị chìm 1 phần tàu khi câu cá ngừ đại dương.

Ứng cứu kịp thời 5 ngư dân gặp nạn trên biển Đắk Lắk - Ảnh 1.

Tàu câu cá ngừ đại dương va vào đá ngầm trên biển

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng An Hải, trong quá trình đi đánh bắt cá, tàu của 5 ngư dân bị va vào đá ngầm, bị hỏng, chìm một phần nên báo tin cho đồn biên phòng để nhờ hỗ trợ.

"Tàu chìm 1 phần nên các ngư dân không bị rơi xuống biển. Ngay khi nhận tin, chúng tôi đã cùng các ngư dân khác hỗ trợ, ứng cứu người và phương tiện bị nạn" - lãnh đạo Đồn Biên phòng An Hải thông tin.

Ứng cứu kịp thời 5 ngư dân gặp nạn trên biển Đắk Lắk - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cùng người dân ứng cứu kịp thời 5 ngư dân

Trước đó, sáng 14-8, Đồn Biên phòng An Hải nhận được tin báo về việc tàu cá BĐ 98470TS, do ông Nguyễn Văn Tàu (SN 1985, ngụ phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng, bị nạn trên vùng biển Xóm Cát (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk), cách bờ biển khoảng 1 hải lý.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng An Hải đã vận động phương tiện và cử 5 cán bộ, chiến sĩ ra khu vực tàu cá bị nạn, tiến hành công tác cứu hộ, đưa 5 ngư dân trên tàu cá bị nạn vào bờ an toàn.

Đến chiều cùng ngày, Đồn Biên phòng An Hải tiếp tục cử phương tiện, lực lượng ra biển, hỗ trợ kéo vớt tàu cá bị nạn vào bờ.

Hiện tại tàu cá bị hỏng đã được tàu cứu hộ KH99789TS, do ông Cao Văn Thơ (ngụ tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, kéo về Cảng Quy Nhơn để sửa chữa.

Tin liên quan

CLIP: Ngư dân Gia Lai kể lại khoảnh khắc sống sót kỳ diệu sau 24 giờ trôi dạt trên biển

CLIP: Ngư dân Gia Lai kể lại khoảnh khắc sống sót kỳ diệu sau 24 giờ trôi dạt trên biển

(NLĐO) – Ôm chặt tấm xốp giữa sóng gió, ngư dân Trần Ngọc Thạch sống sót kỳ diệu sau hơn 24 giờ trôi dạt trên biển.

CLIP: Khoảnh khắc 1 ngư dân được cứu sống sau 24 giờ lênh đênh trên biển

(NLĐO) - Chiếc thuyền đánh cá bị chìm, 1 ngư dân đã nằm trên tấm mút nhỏ, lênh đênh trên biển hơn 24 giờ và may mắn được phát hiện, cứu sống

Bộ đội Trường Sa cứu ngư dân gặp nạn ở đảo Đá Tây

(NLĐO)- Ngay sau khi gặp nạn, bệnh nhân được đưa vào đảo Đá Tây và chẩn đoán bị giảm áp do lặn sâu

gặp nạn trên biển ngư dân câu cá ngừ đại dương
