Ngày 15-8, tin từ Đồn Biên phòng An Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa ứng cứu kịp thời 5 ngư dân bị chìm 1 phần tàu khi câu cá ngừ đại dương.

Tàu câu cá ngừ đại dương va vào đá ngầm trên biển

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng An Hải, trong quá trình đi đánh bắt cá, tàu của 5 ngư dân bị va vào đá ngầm, bị hỏng, chìm một phần nên báo tin cho đồn biên phòng để nhờ hỗ trợ.

"Tàu chìm 1 phần nên các ngư dân không bị rơi xuống biển. Ngay khi nhận tin, chúng tôi đã cùng các ngư dân khác hỗ trợ, ứng cứu người và phương tiện bị nạn" - lãnh đạo Đồn Biên phòng An Hải thông tin.

Lực lượng chức năng cùng người dân ứng cứu kịp thời 5 ngư dân

Trước đó, sáng 14-8, Đồn Biên phòng An Hải nhận được tin báo về việc tàu cá BĐ 98470TS, do ông Nguyễn Văn Tàu (SN 1985, ngụ phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng, bị nạn trên vùng biển Xóm Cát (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk), cách bờ biển khoảng 1 hải lý.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng An Hải đã vận động phương tiện và cử 5 cán bộ, chiến sĩ ra khu vực tàu cá bị nạn, tiến hành công tác cứu hộ, đưa 5 ngư dân trên tàu cá bị nạn vào bờ an toàn.

Đến chiều cùng ngày, Đồn Biên phòng An Hải tiếp tục cử phương tiện, lực lượng ra biển, hỗ trợ kéo vớt tàu cá bị nạn vào bờ.

Hiện tại tàu cá bị hỏng đã được tàu cứu hộ KH99789TS, do ông Cao Văn Thơ (ngụ tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, kéo về Cảng Quy Nhơn để sửa chữa.