Thời sự

Đang chờ đèn đỏ, ô tô 7 chỗ bị xe tải tông bẹp dúm khiến 3 người thương vong

Tuấn Minh

(NLĐO)- Ô tô 7 chỗ dừng chờ đèn đỏ trên tuyến đường nối 2 cao tốc bất ngờ bị xe tải tông từ phía sau khiến tài xế tử vong, 2 người cùng đi bị thương.

Ngày 4-9, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra lúc 21 giờ 30 ngày 3-9 trên tuyến đường nối 2 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Đang chờ đèn đỏ, ô tô 7 chỗ bị xe tải tông bẹp dúm khiến 3 người thương vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải tông ô tô 7 chỗ đang dừng đèn đỏ khiến tài xế tử vong

Vào thời điểm trên, anh Đ.T.Đ. (SN 1994; quê xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe ô tô 7 chỗ chở 2 phụ nữ gồm bà P.T.N. (SN 1978; ngụ xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình) và chị T.T.T. SN 1997; ngụ xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) di chuyển trên đoạn đường trên, khi dừng chờ đèn đỏ hướng cầu Thái Hà - Liêm Tuyền (thuộc xã Bắc Lý) thì bị xe tải mang BKS Hà Nội do tài xế H.V.Đ. điều khiển tông vào phía sau.

Cú tông mạnh khiến ô tô 7 chỗ bị đẩy về trước, tông vào sau xe tải BKS tỉnh Hưng Yên đang đỗ cùng chiều. Xe tải này tiếp tục bị đẩy về trước, va chạm thêm 1 ô tô khác đang dừng ở phía trước.

Đang chờ đèn đỏ, ô tô 7 chỗ bị xe tải tông bẹp dúm khiến 3 người thương vong- Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình sử dụng cẩu nâng để cứu các nạn nhân ra khỏi ô tô 7 chỗ. Ảnh: Công an Ninh Bình

Hậu quả, 4 xe ô tô gặp nạn liên hoàn, trong đó xe ô tô 7 chỗ biến dạng, đầu chui vào gầm xe tải, đuôi ô tô bẹp dúm. Tài xế và 2 người phụ nữ mắc kẹt phía trong.

Ngay khi nhận được thông tin, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình đã có mặt tiếp cận, sử dụng cẩu nâng xe tải, sau đó dùng kìm chuyên dụng cắt xe tai nạn để đưa người gặp nạn ra ngoài.

Tuy nhiên, tài xế xe 7 chỗ Đ.T.Đ. đã tử vong tại chỗ, 2 người phụ nữ bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

