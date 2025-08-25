Hiện trường xe khách "lùa" hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở Đồng Nai

Gần 7 giờ sáng 25-8, xe khách biển số 61F-009... di chuyển trên Quốc lộ 14, hướng Lâm Đồng đi Tây Ninh khi đến ngã tư Đồng Xoài (khu phố Tân Đồng 1, phường Bình Phước, Đồng Nai), xe khách bất ngờ tông vào 5 xe máy và 1 xe đạp điện đang dừng đèn đỏ.
Cú tông mạnh khiến hàng loạt xe máy ngã xuống đường, nhiều người hoảng loạn. May mắn vụ tai nạn chỉ khiến 1 người bị thương, các người khác bị trầy xước.
Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt xử lý hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.
