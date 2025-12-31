Đang chơi pickleball, người đàn ông nước ngoài ngừng tim

Nam bệnh nhân 50 tuổi (quốc tịch Romania), đang sinh sống tại Hà Nội, bất ngờ xuất hiện triệu chứng đau ngực, khó thở khi chơi pickleball cùng bạn bè tại một sân thể thao và được đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp khi đang chơi pickleball. Ảnh: Thanh Xuân

Tuy nhiên, vừa tới cổng Bệnh viện E (Hà Nội), người bệnh đột ngột ngã gục, rơi vào tình trạng ngừng tim nguy kịch. Kíp trực lập tức kích hoạt "báo động đỏ" toàn viện, triển khai ép tim và sốc điện liên tục. Sau hai lần khử rung, tim người bệnh đập trở lại, ý thức dần hồi phục.

Kết quả thăm dò cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước vách, tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước đoạn II do huyết khối. Dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ - bác sĩ Phan Thảo Nguyên, Phó giám đốc Bệnh viện E, phụ trách điều hành Trung tâm Tim mạch, các bác sĩ Khoa Nội tim mạch người lớn đã khẩn trương can thiệp, hút huyết khối, tái thông mạch và đặt stent phủ thuốc, kịp thời cứu sống người bệnh.

Sau can thiệp, người bệnh đã hết đau ngực, huyết động ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Dù gặp khó khăn về thủ tục và chi phí do người bệnh không mang theo tiền, bệnh viện vẫn ưu tiên cấp cứu. Các chuyên viên Phòng Công tác xã hội đã nhanh chóng liên hệ với gia đình, bảo đảm quá trình điều trị diễn ra thuận lợi.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Đường, Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, gần đây đã ghi nhận nhiều trường hợp đột tử, đột quỵ hoặc chấn thương khi chơi pickleball. Môn thể thao này có cường độ cao, thường xuyên đổi hướng đột ngột, khiến tim phải làm việc quá mức trong thời gian ngắn, dễ khởi phát nhồi máu cơ tim ở những người có sẵn yếu tố nguy cơ.

Ngoài ra, bệnh viện cũng tiếp nhận và cứu sống nhiều trường hợp ngừng tim đột ngột sau khi vận động quá sức. Đây là dấu hiệu đáng lo ngại, cho thấy xu hướng trẻ hóa bệnh tim mạch và nguy cơ ngừng tim đột ngột.

"Ngừng tim đột ngột liên quan đến thể thao có thể xảy ra ở người đã mắc bệnh tim mạch, người có bệnh lý chưa được phát hiện, thậm chí cả những trường hợp không có tiền sử. Một số ca đột tử được ghi nhận do rung thất hoặc do chấn thương mạnh vùng ngực trong quá trình vận động"- bác sĩ Đường lưu ý.

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh sau khi được cấp cứu, điều trị thành công

Để phòng ngừa nguy cơ ngừng tim đột ngột khi chơi thể thao, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần khám sức khỏe định kỳ nhằm sàng lọc sớm bệnh lý tim mạch, tránh vận động quá sức. Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế căng thẳng cũng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Trong bối cảnh thời tiết Hà Nội chuyển lạnh đột ngột, các bác sĩ khuyến cáo người dân, nhất là người cao tuổi và người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, cần uống thuốc đều đặn theo chỉ định, chủ động theo dõi sức khỏe và tham vấn bác sĩ khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Khi xuất hiện triệu chứng đau tức ngực trái, có thể lan lên vai hoặc tay trái, kèm khó thở, vã mồ hôi và không thuyên giảm khi nghỉ ngơi, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất.