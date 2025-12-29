HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Bạn đọc

Đang đi siêu thị Lotte Mart, cô gái bất ngờ nhận tin vui từ số lạ

Anh Vũ

(NLĐO) - Lúc mua sắm ở siêu thị Lotte Mart, chị Nguyễn Ngọc Kim Phụng đã vô ý đánh rơi chiếc điện thoại.

Ngày 29-12, Công an phường Tân Hưng, TPHCM cho biết đã trao trả điện thoại cho chị Nguyễn Ngọc Kim Phụng, 23 tuổi, tại siêu thị Lotte Mart.

Đi siêu thị Lotte Mart mua sắm, cô gái nhận tin vui từ Công an TPHCM - Ảnh 1.

Công an phường Tân Hưng giao lại điện thoại cho chị Nguyễn Ngọc Kim Phụng.

Trước đó, chị Phụng đi mua sắm tại siêu thị Lotte Mart, đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7 cũ) thì vô ý đánh rơi chiếc điện thoại. Khi đang lo lắng do điện thoại chứa nhiều dữ liệu quan trọng thì chị Phụng nhận được tin vui bất ngờ từ lực lượng công an.

Theo đó, sau khi nhặt được chiếc điện thoại đánh rơi, Thượng úy Võ Xuân Thi (cán bộ Công an phường Tân Hưng) đã tận tình xác minh, nhanh chóng liên hệ để trao trả lại tài sản cho nữ chủ nhân.

Nhận lại tài sản, chị Phụng không giấu được niềm hạnh phúc và đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến lực lượng công an.

Đi siêu thị Lotte Mart mua sắm, cô gái nhận tin vui từ Công an TPHCM - Ảnh 2.

Công an phường Tân Thuận trao lại điện thoại cho người mất.

Một ngày trước, Công an phường Tân Thuận cho biết trong lúc tuần tra trên đường Nguyễn Thị Thập, lực lượng công an đã phát hiện 1 ví tiền gồm giấy tờ và gần 3 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tân Thuận đã nhanh chóng xác minh và liên hệ được chủ sở hữu đến nhận lại đầy đủ tài sản.

Đi siêu thị Lotte Mart mua sắm, cô gái nhận tin vui từ Công an TPHCM - Ảnh 3.

