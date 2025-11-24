HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Trộm cắp ở bãi giữ xe Lotte Mart, người phạm tội nhanh chóng bị truy bắt

Anh Vũ

(NLĐO) - Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người bị hại, Công an phường Tân Hưng nhanh chóng tìm được người phạm tội.

Ngày 24-11, Công an phường Tân Hưng, TPHCM đã tạm giữ Phùng Đoàn Lê Văn, 33 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung về tội Trộm cắp tài sản.

Trộm cắp ở bãi giữ xe Lotte Mart nhanh chóng bị truy bắt tại TPHCM - Ảnh 1.

Phùng Đoàn Lê Văn cùng tang vật.

Theo điều tra ban đầu, chiều 20-10, một người dân phát hiện balo để ở khu vực bãi giữ xe tại Lotte Mart, đường Nguyễn Hữu Thọ bị mất nên đến công an địa phương trình báo.

Từ thông tin này, Công an phường Tân Hưng vào cuộc trích xuất camera, phân tích hình ảnh để xác định hướng di chuyển người phạm tội.

Rất nhanh sau đó, Văn được đưa về trụ sở công an phường để đấu tranh. Tại đây, Văn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trộm cắp ở bãi giữ xe Lotte Mart nhanh chóng bị truy bắt tại TPHCM - Ảnh 2.

Công an phường Tân Hưng phá nhanh vụ trộm cắp tài sản.

Công an phường Tân Hưng khuyến cáo người dân luôn bảo quản tư trang cẩn thận tại bãi xe và nơi công cộng. Khi phát hiện vụ việc liên quan an ninh trật tự, hãy thông tin ngay cho công an phường để được hỗ trợ kịp thời.

Tin liên quan

Ba thanh niên bị công an bắt giữ vì trộm cắp trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên

Ba thanh niên bị công an bắt giữ vì trộm cắp trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên

(NLĐO) - Các đối tượng lái xe tải lên cao tốc La Sơn - Hoà Liên rồi ra tay trộm cắp các vật liệu xây dựng công trình ở những nơi không có ai trông coi.

Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam kẻ chuyên trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt tạm giam Đặng Minh Tương - do trộm nhiều thiết bị xây dựng tại công trình ở xã Nam Trạch và khai thêm 2 vụ trộm khác.

Chọn lúc mưa lũ để trộm cắp, gặp ngay công an đi tuần

(NLĐO) - Đột nhập nhà dân trong lúc mưa lũ để trộm cắp, vừa lấy được chiếc laptop thì Châu Văn Điệp bị người dân và công an bắt giữ

TP HCM trộm cắp trộm cắp tài sản Phường Tân Hưng Lotte Mart
    Thông báo