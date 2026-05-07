Đang khỏe mạnh, đến bệnh viện người đàn ông 41 tuổi phát hiện điều bất ngờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đang khỏe mạnh, đến bệnh viện người đàn ông 41 tuổi phát hiện điều bất ngờ

Hải Yến

(NLĐO) - Đến bệnh viện khám sau khi đi ngoài phân đen, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị loét tá tràng chảy máu và mất máu dù trước đó sức khỏe vẫn bình thường.

Ngày 7-5, BSCKII Trần Vũ Minh Phát, Khoa Nội tổng hợp-Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Việt Mỹ, cho biết nơi đây vừa điều trị thành công cho nam bệnh nhân 41 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa. Đáng chú ý, trường hợp này cho thấy nhiều bệnh lý tiêu hóa nguy hiểm có thể âm thầm diễn tiến mà người bệnh khó nhận biết.

Đang khỏe mạnh, người đàn ông 41 tuổi bất ngờ nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa - Ảnh 1.

Khi nội soi tiêu hoá, bác sĩ ghi nhận trước hành tá tràng người bệnh đang chảy máu

Bệnh nhân là ông Nguyễn Hoài B. (41 tuổi, ngụ TPHCM), trước ngày nhập viện vẫn sinh hoạt bình thường, không đau bụng, không mệt mỏi hay có biểu hiện bất thường rõ rệt. Tuy nhiên, ông nhận thấy phân có màu đen hơn bình thường. Ban đầu nghĩ do chế độ ăn uống nên không quá lo lắng nhưng sau khi được người nhà khuyên đi kiểm tra, ông đã đến bệnh viện thăm khám.

Tại đây, sau khi kiểm tra lâm sàng, bác sĩ chỉ định nội soi tiêu hóa. Kết quả cho thấy bệnh nhân có một ổ loét mặt trước hành tá tràng đang chảy máu rỉ rả và thêm một ổ loét khác ở hang vị dạ dày. Đồng thời, xét nghiệm phát hiện anh nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, nguyên nhân phổ biến gây viêm loét dạ dày, tá tràng.

Ngay trong quá trình nội soi, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp cầm máu tại vị trí tổn thương. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân đã mất máu đáng kể dù hầu như không xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Sau đó, anh được nhập viện để tiếp tục điều trị và theo dõi sát sao. Nhờ phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng sức khỏe nhanh chóng được kiểm soát.

"Nhiều trường hợp xuất huyết tiêu hóa diễn tiến âm thầm, người bệnh chỉ phát hiện khi lượng máu mất đi đã khá nhiều. Nếu chậm trễ điều trị, nguy cơ biến chứng nghiêm trọng hoàn toàn có thể xảy ra"-BS Phát khuyến cáo.

Theo các bác sĩ, nội soi tiêu hóa hiện không chỉ là phương pháp chẩn đoán mà còn đóng vai trò quan trọng trong điều trị cấp cứu, đặc biệt với các trường hợp xuất huyết tiêu hóa. Thông qua nội soi, bác sĩ có thể quan sát trực tiếp niêm mạc đường tiêu hóa, phát hiện chính xác tổn thương và can thiệp cầm máu ngay trong quá trình thực hiện.

Các chuyên gia khuyến cáo người trên 40 tuổi, có tiền sử bệnh dạ dày – tá tràng, nhiễm HP, thường xuyên sử dụng rượu bia hoặc thuốc giảm đau nên chủ động nội soi tiêu hóa định kỳ. Những dấu hiệu như phân đen, đau âm ỉ vùng thượng vị, thiếu máu, mệt mỏi kéo dài hay sụt cân không rõ nguyên nhân đều cần được thăm khám sớm để tránh những biến chứng nguy hiểm.


Tin liên quan

Đi ngoài ra máu, tưởng mắc bệnh trĩ không ngờ ung thư tiêu hoá

Đi ngoài ra máu, tưởng mắc bệnh trĩ không ngờ ung thư tiêu hoá

(NLĐO) - Dù bị đi ngoài ra máu một thời gian dài nhưng người phụ nữ không chịu đi khám và nghĩ mình chỉ mắc bệnh trĩ, đến khi vào bệnh viện tình trạng ung thư trực tràng đã rất nguy kịch.

"Chế" thực quản bằng đại tràng cho bệnh nhân mắc 2 bệnh ung thư đường tiêu hoá

(NLĐO) - Nam bệnh nhân bị ung thư thực quản và ung thư dạ dày đã được các bác sĩ tạo hình bằng đại tràng sau khi cắt toàn bộ khối ung thư.

Chăm sóc bộ máy tiêu hoá

Sức khoẻ tốt, điều đó cũng có nghĩa là bạn phải có bộ máy tiêu hoá tốt. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách chăm sóc bộ máy tiêu hoá của mình đúng cách

tiêu hoá chảy máu nội soi vi khuẩn hp xuất huyết tiêu hoá dạ dày tá tràng người đàn ông 41 tuổi loét tá tràng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo