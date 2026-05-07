Đang khỏe mạnh, đến bệnh viện người đàn ông 41 tuổi phát hiện điều bất ngờ

Ngày 7-5, BSCKII Trần Vũ Minh Phát, Khoa Nội tổng hợp-Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Việt Mỹ, cho biết nơi đây vừa điều trị thành công cho nam bệnh nhân 41 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa. Đáng chú ý, trường hợp này cho thấy nhiều bệnh lý tiêu hóa nguy hiểm có thể âm thầm diễn tiến mà người bệnh khó nhận biết.

Khi nội soi tiêu hoá, bác sĩ ghi nhận trước hành tá tràng người bệnh đang chảy máu

Bệnh nhân là ông Nguyễn Hoài B. (41 tuổi, ngụ TPHCM), trước ngày nhập viện vẫn sinh hoạt bình thường, không đau bụng, không mệt mỏi hay có biểu hiện bất thường rõ rệt. Tuy nhiên, ông nhận thấy phân có màu đen hơn bình thường. Ban đầu nghĩ do chế độ ăn uống nên không quá lo lắng nhưng sau khi được người nhà khuyên đi kiểm tra, ông đã đến bệnh viện thăm khám.

Tại đây, sau khi kiểm tra lâm sàng, bác sĩ chỉ định nội soi tiêu hóa. Kết quả cho thấy bệnh nhân có một ổ loét mặt trước hành tá tràng đang chảy máu rỉ rả và thêm một ổ loét khác ở hang vị dạ dày. Đồng thời, xét nghiệm phát hiện anh nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, nguyên nhân phổ biến gây viêm loét dạ dày, tá tràng.

Ngay trong quá trình nội soi, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp cầm máu tại vị trí tổn thương. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân đã mất máu đáng kể dù hầu như không xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Sau đó, anh được nhập viện để tiếp tục điều trị và theo dõi sát sao. Nhờ phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng sức khỏe nhanh chóng được kiểm soát.

"Nhiều trường hợp xuất huyết tiêu hóa diễn tiến âm thầm, người bệnh chỉ phát hiện khi lượng máu mất đi đã khá nhiều. Nếu chậm trễ điều trị, nguy cơ biến chứng nghiêm trọng hoàn toàn có thể xảy ra"-BS Phát khuyến cáo.

Theo các bác sĩ, nội soi tiêu hóa hiện không chỉ là phương pháp chẩn đoán mà còn đóng vai trò quan trọng trong điều trị cấp cứu, đặc biệt với các trường hợp xuất huyết tiêu hóa. Thông qua nội soi, bác sĩ có thể quan sát trực tiếp niêm mạc đường tiêu hóa, phát hiện chính xác tổn thương và can thiệp cầm máu ngay trong quá trình thực hiện. Các chuyên gia khuyến cáo người trên 40 tuổi, có tiền sử bệnh dạ dày – tá tràng, nhiễm HP, thường xuyên sử dụng rượu bia hoặc thuốc giảm đau nên chủ động nội soi tiêu hóa định kỳ. Những dấu hiệu như phân đen, đau âm ỉ vùng thượng vị, thiếu máu, mệt mỏi kéo dài hay sụt cân không rõ nguyên nhân đều cần được thăm khám sớm để tránh những biến chứng nguy hiểm.



