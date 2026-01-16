Nội soi siêu âm giúp phát hiện sớm ung thư tiêu hóa

Ngày 16-1, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hội thảo khoa học về nội soi siêu âm (EUS), với sự tham gia của đông đảo y bác sĩ chuyên ngành tiêu hóa trên cả nước theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Cập nhật kỹ thuật nội soi siêu âm, góp phần nâng cao chất lượng điều trị. Ảnh: Thế Anh

PGS-TS Nguyễn Công Long, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật (Bệnh viện Bạch Mai), các bệnh lý đường tiêu hóa và tụy mật đang gia tăng, song phần lớn người bệnh chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với ung thư tụy, dạ dày, đại trực tràng.

Trong bối cảnh đó, nội soi siêu âm được xem là "chìa khóa" phát hiện sớm tổn thương, giúp đánh giá chính xác mức độ xâm lấn của khối u để lựa chọn phương án điều trị phù hợp. "Với ung thư đại trực tràng, phát hiện sớm có thể điều trị khỏi, còn ung thư tụy chỉ có thêm cơ hội sống khi được chẩn đoán sớm"- ông Long cho biết.

Theo PGS Long, ưu thế nổi bật của EUS là khả năng quan sát chi tiết từng lớp của thành ống tiêu hóa và các cơ quan lân cận, giúp đánh giá chính xác mức độ xâm lấn của khối u. Đây là cơ sở quan trọng để bác sĩ lựa chọn phương án điều trị phù hợp như cắt niêm mạc, cắt dưới niêm mạc hay phẫu thuật.

Ngoài ra, EUS còn cho phép lấy mô, tế bào dưới hướng dẫn siêu âm (EUS-FNA/FNB), giúp xác định chính xác bản chất tổn thương. Kỹ thuật này cũng có giá trị lớn trong phát hiện sớm các bệnh lý tụy như u nhầy ống tụy, viêm tụy mạn và các u dưới niêm mạc đường tiêu hóa. Một số can thiệp qua EUS giúp giảm đau, hạn chế phẫu thuật xâm lấn và rút ngắn thời gian nằm viện.

Chi phí nội soi siêu âm khoảng 1–2 triệu đồng, song kỹ thuật này chỉ được chỉ định cho người có dấu hiệu nghi ngờ hoặc nguy cơ cao, không áp dụng đại trà.

Bác sĩ tuyến dưới được hướng dẫn thực hành kỹ thuật nội soi siêu âm EUS

Tại hội thảo, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh nội soi siêu âm không chỉ là kỹ thuật chẩn đoán mà còn là công cụ can thiệp tối thiểu, mang tính "bản lề" trong y học chính xác hiện đại. "Việc các cơ sở y tế làm chủ EUS giúp phát hiện sớm bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị và góp phần giảm chi phí y tế dài hạn cho người bệnh"- ông nói.

Hội thảo hướng tới mục tiêu chuẩn hóa và chuyển giao kỹ thuật EUS cho tuyến dưới thông qua mô hình đào tạo "cầm tay chỉ việc", giúp bác sĩ có thể triển khai kỹ thuật an toàn, hiệu quả ngay tại cơ sở.

Các chuyên gia cho rằng khi nội soi siêu âm được triển khai rộng rãi tại các tuyến điều trị, người bệnh có thể được phát hiện sớm ngay tại địa phương, giảm chuyển tuyến và chi phí điều trị.