Sức khỏe

Đăng ký BHYT ở TP HCM, đến tỉnh thành khác khám chữa bệnh có được thanh toán?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Quy định tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi công tác, học tập, nghỉ phép được bảo quyền lợi khám chữa bệnh bằng BHYT không bị gián đoạn.

Chị Trần Thị Linh Anh (ở TP HCM) đăng ký bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu tại TP HCM nhưng sắp được công ty cử đến Đà Nẵng công tác trong 6 tháng. Chị Linh Anh thắc mắc như vậy có được khám chữa bệnh BHYT tại nơi chị sắp đến hay không.

Trả lời về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT được ban hành kèm theo Quyết định 2555/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12-8-2025 quy định như sau:

Đăng ký BHYT ở TP HCM, đến tỉnh thành khác khám có được thanh toán? - Ảnh 1.

Quy định tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi công tác, học tập, nghỉ phép được bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bằng BHYT không bị gián đoạn

Trường hợp đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở tuyến cơ bản hoặc chuyên sâu, khi thay đổi nơi lưu trú ngắn hạn, người dân có thể đến khám tại cơ sở y tế tuyến cơ bản phù hợp với địa chỉ tạm trú. Điều kiện là người tham gia BHYT đã khai báo thông tin lưu trú theo quy định của Luật Cư trú.

Khi đến khám chữa bệnh, người dân cần xuất trình một trong các giấy tờ theo các quy định trong thủ tục hành chính BHYT như thẻ bảo hiểm, giấy chứng sinh (trẻ dưới 6 tuổi), giấy đang chờ cấp lại hoặc thay đổi thẻ BHYT và giấy xác nhận đã hiến một bộ phận cơ thể.

Một trong các loại giấy tờ chứng minh lý do lưu trú, gồm:

Văn bản cử đi công tác.

Thẻ học sinh, sinh viên, học viên.

Văn bản nghỉ phép có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý.

Văn bản cử hoặc phân công nhiệm vụ làm việc lưu động.

Giấy tờ chứng minh quan hệ thành viên gia đình theo Luật Hôn nhân và Gia đình.

Ngoài ra, thông tin về nơi tạm trú của người tham gia BHYT cần được cập nhật trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thông qua ứng dụng VNeID.

Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi công tác, học tập, nghỉ phép hoặc tạm trú ngắn ngày, đồng thời đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bằng BHYT không bị gián đoạn.

