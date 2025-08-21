Theo quy định của Bộ Y tế, người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh (KCB) phải xuất trình thông tin về thẻ BHYT, giấy tờ chứng minh nhân thân và các giấy tờ liên quan theo quy định cho cơ sở KCB.

Việc xuất trình thông tin về thẻ BHYT sẽ theo một trong các hình thức: Căn cước/ căn cước công dân (CCCD) hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ BHYT; Thẻ BHYT bản điện tử hoặc bản giấy.

Khi thẻ BHYT bản điện tử bị lỗi, người bệnh cung cấp mã số thẻ BHYT để cơ sở KCB thực hiện tra cứu thông tin

Thực tế, việc sử dụng thẻ BHYT bản điện tử (thẻ BHYT được tích hợp trong các ứng dụng VssID - BHXH số, VNeID hay CCCD có gắn chíp) có thể phát sinh tình huống người đi KCB BHYT không thể xuất trình được thẻ do các ứng dụng vị lỗi hoặc lỗi kết nối mạng…

Xử lý tình trạng này, tại Quyết định 2555/QĐ-BYT Bộ Y tế vừa ban hành đã có hướng dẫn. Theo đó, trường hợp người bệnh có thẻ BHYT bản điện tử khi đi KCB BHYT mà không xuất trình được thẻ BHYT bản điện tử do liên kết với tài khoản VNeID (mức độ 2) hoặc ứng dụng VssID bị lỗi hay do lỗi kết nối Internet thì người bệnh cung cấp thông tin mã số thẻ BHYT để cơ sở KCB thực hiện tra cứu thông tin trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của BHXH Việt Nam.

Trường hợp Cổng tiếp nhận dữ liệu của BHXH Việt Nam không tra cứu được thì cơ sở KCB ghi nhận thông tin mã số thẻ BHYT, tiếp nhận người bệnh để KCB. Cơ sở KCB phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện tra cứu lại thông tin thẻ BHYT của người bệnh để xác định phạm vi, quyền lợi, chế độ hưởng BHYT.

Trường hợp tại thời điểm người bệnh kết thúc lượt KCB ra viện mà hệ thống dữ liệu quản lý thẻ BHYT bản điện tử vẫn bị lỗi không trích xuất được thông tin và cơ quan BHXH chưa xác minh, làm rõ được thì cơ sở KCB có trách nhiệm gửi toàn bộ hồ sơ KCB, thông tin liên hệ của người bệnh kèm ảnh màn hình tra cứu cho cơ quan BHXH để tiếp tục xác minh thông tin khi hệ thống được khôi phục và giám định, thanh toán chi phí KCB theo quy định. Người bệnh chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về đối tượng tham gia BHYT, thông tin thẻ BHYT cho cơ sở KCB và bảo đảm tính chính xác của thông tin đã cung cấp.

Theo Quyết định 2555/QĐ-BYT, đối với đối tượng tham gia BHYT quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 12 Luật BHYT 2008 chưa có thông tin về thẻ BHYT tra cứu được trên hệ thống công nghệ thông tin thì phải xuất trình thẻ BHYT bản giấy. Trường hợp sử dụng thẻ BHYT chưa có ảnh hoặc mã số BHYT thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ chứng minh thân nhân: căn cước/CCCD, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, liên kết với tài khoản VNeID (mức độ 2) hoặc ứng dụng VssID hay giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã.



