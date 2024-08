Đăng ký biển số xe tại nhà: Thuận tiện, tiết kiệm

Theo Thông tư 28/2024 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2023 về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, từ ngày 1-8, công dân Việt Nam làm thủ tục đăng ký lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được bấm biển số ngay tại nhà, trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc ứng dụng VNeID.



Bố trí nhiều tổ công tác hướng dẫn

Sau khi người dân đăng ký, cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID sẽ thông báo biển số xe được cấp; hướng dẫn nộp lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại, thư điện tử hoặc thông báo ngay trên ứng dụng để chủ xe thanh toán online.

Đại tá Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Công an, cho biết để triển khai cung cấp dịch vụ công toàn trình với thủ tục đăng ký xe lần đầu ở Cổng Dịch vụ công Bộ Công an và VNeID, lãnh đạo bộ đã chỉ đạo quyết liệt với chủ trương đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính. "Đây là công việc hết sức phức tạp về mặt kỹ thuật và phục vụ cho công tác của lực lượng CSGT. Chúng tôi phải kết nối được dữ liệu với Bộ Giao thông Vận tải và ngành thuế, xây dựng công cụ để người dân có thể thực hiện toàn trình trên môi trường mạng" - đại tá Phạm Văn Tuấn cho hay.

Công dân đầu tiên thực hiện thành công đăng ký xe qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Ảnh: CỤC CSGT

Trong quá trình triển khai, lãnh đạo bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT và Cổng dịch vụ công Bộ Công an bố trí các tổ công tác hướng dẫn trực tiếp tại các điểm đăng ký xe để kịp thời hướng dẫn, giải quyết các trường hợp phát sinh (nếu có). Cùng với đó, các đơn vị nghiệp vụ cũng đã tập huấn, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nắm vững nội dung của Thông tư 28/2024 và sử dụng thành thạo phần mềm đăng ký xe trên máy tính để phục vụ người dân. "Trong những ngày đầu, người dân không tránh khỏi bỡ ngỡ hay gặp vướng mắc nhưng sẽ được các tổ công tác của Bộ Công an tại các điểm đăng ký xe trên cả nước hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn" - ông Tuấn khẳng định.

Trung tá Phạm Ngọc Thành, Đội trưởng Đội Đăng ký và Quản lý phương tiện - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị này sẽ phối hợp với bưu điện để trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe thông qua dịch vụ bưu chính. "Quy định mới nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân khi đăng ký xe. Chủ xe không cần phải đến cơ quan công an vẫn có thể đăng ký xe thành công, nhận kết quả tại nhà" - trung tá Phạm Ngọc Thành nêu rõ.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP HCM nhìn nhận Thông tư 28/2024 đã mở ra một bước tiến mới về cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đăng ký xe. Để chuẩn bị triển khai quy định mới, ngày 25-7, Phòng CSGT Công an TP HCM đã tổ chức tập huấn cho hơn 400 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe nhằm quán triệt, hướng dẫn và chấn chỉnh các quy trình mới, đồng thời thu thập và cập nhật mã định danh của chủ phương tiện.

"Việc triển khai đăng ký xe trực tuyến giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công, giảm bớt thủ tục và thời gian chờ đợi, đồng thời tăng cường minh bạch và hiệu quả trong quản lý phương tiện giao thông" - lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP HCM nhìn nhận.

Đã có công dân đăng ký thành công

Đại tá Phạm Văn Tuấn lưu ý muốn thực hiện được thủ tục đăng ký, người dân phải có tài khoản định danh mức 2, tuân thủ các bước đăng ký theo yêu cầu như chụp hình phương tiện, giấy tờ liên quan...

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP HCM, khi thực hiện đăng ký xe lần đầu qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, có một số điểm quan trọng cần đặc biệt chú ý để bảo đảm quy trình diễn ra thuận lợi. Trước hết, chủ xe cần chuẩn bị đầy đủ và chính xác các hồ sơ, đặc biệt là ảnh chụp xe phải rõ ràng theo góc quy định để dễ dàng nhận diện. Việc đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và kê khai thông tin cũng yêu cầu sự chính xác và trung thực tuyệt đối, nhằm tránh những sai sót có thể gây trì hoãn.

Người dân làm thủ tục chờ đăng ký xe lần đầu thông qua dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: DŨNG NGUYỄN

Khi chọn biển số, nếu sử dụng biển định danh hoặc đấu giá, cần kiểm tra kỹ thông tin để bảo đảm lựa chọn chính xác, vì việc chọn biển số ngẫu nhiên không thể hoàn tất. Thanh toán lệ phí cần được thực hiện qua các kênh chính thức và an toàn, đồng thời giữ lại các biên lai thanh toán để đối chiếu khi cần thiết. Sau khi nhận thông báo về kết quả đăng ký, chủ xe phải nộp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đúng theo quy định và bảo đảm tất cả các thông tin đã khai báo là chính xác. Việc chú ý thời gian giải quyết hồ sơ và theo dõi các thông báo từ cơ quan chức năng cũng rất quan trọng để tránh chậm trễ hoặc thiếu sót.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu triển khai đăng ký xe lần đầu thông qua dịch vụ công trực tuyến, đã có công dân thực hiện thành công, được cấp biển số tự động trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, nộp lệ phí đăng ký xe trực tuyến và đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. Biển số đầu tiên được cấp thông qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an là biển số xe máy 29BD-067.XX.

Tại điểm đăng ký xe của Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội, anh Phạm Ngọc Tú (ngụ quận Đống Đa) đã đến để được cán bộ CSGT trực tiếp hướng dẫn chi tiết. Sau đó, anh Tú đã hoàn thành các thủ tục để đăng ký xe trong khoảng 10 phút. "Rất nhanh chóng, thuận tiện, nhiều thông tin không cần phải điền thủ công vì đã tích hợp vào tài khoản định danh mức 2" - anh Tú cho biết.