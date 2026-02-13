HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đang mua quần áo, bị nam thanh niên bịt mặt, đi xe máy không BKS vờ hỏi đường rồi cướp iPhone

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng truy vết, bắt giữ khẩn cấp nam thanh niên vờ hỏi đường rồi cướp điện thoại iPhone của người đàn ông.

Ngày 13-2, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Đông Sơn tổ chức truy xét nhanh, bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thu (SN 1994, ngụ xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), là thanh niên vờ hỏi đường rồi cướp iPhone của người đi đường.

Bắt khẩn cấp thanh niên vờ hỏi đường rồi cướp điện thoại iPhone - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Thu cướp điện thoại bị bắt sau 2 giờ gây án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 14 giờ 40 phút ngày 12-2, anh Đ.V.M. (ngụ phường Đông Sơn) đang cùng em trai đi mua quần áo thì có 1 nam thanh niên đeo khẩu trang, điều khiển xe máy không biển kiểm soát tới hỏi đường.

Llợi dụng lúc anh M. sơ hở, thanh niên này bất ngờ giật chiếc điện thoại iPhone12 để trong hộc xe rồi tăng ga bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Đông Sơn đã báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét đối tượng.

Bắt khẩn cấp thanh niên vờ hỏi đường rồi cướp điện thoại iPhone - Ảnh 2.

Việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp tài sản thể hiện tinh thần quyết tâm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân đón Tết của Công an Thanh Hóa

Với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm quyết liệt, chỉ sau khoảng 2 giờ xác minh, truy vết, lực lượng công an đã làm rõ, xác định Nguyễn Văn Thu là đối tượng thực hiện hành vi cướp giật.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Thu khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Hiện, công an đã thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Đấu tranh mở rộng vụ án, công an xác định ngày 112, Thu đã thực hiện một vụ cướp giật dây chuyền vàng của một người dân tại xã Vĩnh Lộc nhưng không thành công.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

