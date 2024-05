Đang ngủ ngon thì bị cúp điện, người dân bất lực đổ ra đường lúc nửa đêm

Ngày 28-5, trên diễn đàn cư dân chung cư Mizuki, nhiều cư dân các block MP6, 7, 8 và FP 1,2,3 bức xúc cho biết đã phải thức trắng từ khuya đến sáng vì bị cúp điện.



"Tôi mới chuyển đến ở 1 tháng mà đã bị mất điện 2 lần, lần nào cũng thức trắng đêm vì bị mất điện kéo dài từ khuya đến sáng" – chị Bùi Phương Anh phản ánh.

Nhiều cư dân cho biết đi làm cả ngày mệt mỏi, giấc ngủ đêm rất quan trọng để phục hồi sức khỏe, chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo. Thế nhưng, từ đầu tháng 5 đến nay, chung cư đã 2 lần bị mất điện kéo dài lúc nửa đêm khiến cư dân phải chịu trận. Đặc biệt, những nhà có người già, trẻ em càng khổ hơn.

"Hôm 9-5, mới hơn 0 giờ đã cúp điện, đến gần 5 giờ mới có lại. Hôm nay thì cúp từ 2 giờ 09 phút, đến 5 giờ 31 phút mới có lại. Trời nóng hầm, nhà tôi và các nhà hàng xóm phải mở bung tất cả các cửa để lấy không khí thở chứ không ngủ được. Một số người ở trên nhà ngột ngạt, giữa khuya phải bỏ xuống vỉa hè lướt điện thoại giết thời gian" – anh Nguyễn Khánh Hưng bực dọc nói.

Rút kinh nghiệm từ lần mất điện trước, một số hộ dân bỏ ra thuê khách sạn ngủ để sáng có sức đi làm. "3 giờ sáng chạy ngoài đường vật và vật vờ, có nhà như không" – chị Đinh Hồng Hạnh Dung ngao ngán.

Cư dân khu dân cư Mizuki bức xúc vì bị cúp điện giữa đêm

Đặc biệt, nhiều người phản ánh khi cúp điện, liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực thành phố và số hotline của ban quản lý chung cư đều không liên lạc được.

Thông tin từ ban quản lý Flora Mizuki (MP6, 7, 8), sự cố mất điện kéo dài hơn 3 giờ khuya 28-5 được Điện lực Bình Chánh xác định là do nổ cầu chì rơi FCO trên hệ thống dẫn điện lưới (phía ngoài khu căn hộ). Ban Quản Lý đã gửi công văn yêu cầu điện lực Bình Chánh đưa ra các giải pháp và cam kết thời gian khắc phục nhanh chóng đưa điện lưới hoạt động trở lại khi gặp các sự cố.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh, cho biết nguyên nhân mất điện trong những ngày qua là do mưa to kèm theo giông sét gây sự cố lưới điện. Do sự cố xảy ra vào ban đêm, thiết bị hư hỏng nhiều nhưng điều kiện thi công khó khăn nên công ty xử lý khắc phục chậm.

"Công ty thành thật xin lỗi vì thời gian khắc phục sự cố kéo dài, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của khách hàng. Ngày 31-5 tới, công ty sẽ có buổi họp với khu dân cư Mizuki để giải thích cho khách hàng hiểu rõ hơn vấn đề này đồng thời hướng dẫn khách hàng cài App EVNHCMC CSKH để nhận các thông tin về thời gian mất điện và thời gian tái lập điện kịp thời" – ông Quang nói.

Sự cố mất điện diễn ra liên tục trong thời gian ngắn làm người dân ngán ngẩm

Cũng theo ông Quang, lưới điện trong Khu dân cư Mizuki được chủ đầu tư dự án là Công ty CP Mizuki chịu trách nhiệm đầu tư. Theo thiết kế, lưới điện phải có mạch vòng và 2 nguồn điện cung cấp vào khu vực này.

Tuy nhiên, hiện nay, Công ty Mizuki đầu tư lưới điện chưa hoàn chỉnh, phần cáp ngầm trung thế liên kết mạch vòng chưa thi công xong. Do đó, khi có sự cố lưới điện bên ngoài thì không thể chuyển nguồn cấp điện cho toàn bộ Khu dân cư Mizuki, dẫn đến thời gian khắc phục sự cố kéo dài.

Ngày 17-1-2024, Công ty Điện lực Bình Chánh đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư nhanh chóng triển khi hoàn tất đầu tư mạch vòng liên kết lưới điện hoàn chỉnh trong tháng 3-2024. Thế nhưng, đến nay, phần lưới điện này vẫn chưa được thi công hoàn chỉnh.

"Chủ đầu tư cho biết sẽ thi công hoàn chỉnh trong tháng 5-2024 và dự kiến đóng điện vận hành đầu tháng 6-2024" - ông Quang nói thêm .