Quốc tế

Đằng sau quyết định từ chức của Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ

Anh Thư

(NLĐO) - Trong một lá thư được đăng tải lên mạng xã hội X, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết bà sẽ từ chức kể từ ngày 30-6.

Hôm 22-5, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard đã viết trên mạng xã hội X: "Thật không may, tôi phải nộp đơn từ chức, có hiệu lực từ ngày 30-6-2026. Chồng tôi, Abraham, gần đây được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương cực kỳ hiếm gặp."

"Mặc dù chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể... tôi nhận thấy vẫn còn nhiều việc quan trọng cần phải làm" - bà viết trong một lá thư gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Guardian.

Giám đốc tình báo Mỹ thông báo từ chức - Ảnh 1.

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard - Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã xác nhận điều này trên mạng xã hội Truth Social: “Thật không may, sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Tulsi Gabbard sẽ rời khỏi chính quyền vào ngày 30-6”.

Tổng thống Mỹ ca ngợi bà Gabbard "đã làm một công việc tuyệt vời, và chúng ta sẽ nhớ bà ấy", đồng thời cho biết thêm rằng Phó Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Aaron Lukas sẽ đảm nhiệm chức vụ quyền giám đốc tình báo quốc gia.

Trong khi đó, có nguồn tin giấu tên nói với truyền thông Mỹ rằng bà Gabbard đã bị Nhà Trắng buộc phải từ chức.

Theo hai nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận, tháng trước ông Donald Trump đã hỏi các thành viên nội các liệu ông có nên thay thế bà Gabbard hay không.

Bà Gabbard dường như đã bị gạt ra ngoài lề từ tháng 6 năm ngoái, khi ông Donald Trump ủng hộ quyết định của Israel về việc tấn công Iran, đồng thời nhắm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

Quyết định này như sự bác bỏ công khai lời tuyên bố trước đó của bà Gabbard tại Quốc hội Mỹ rằng Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông Donald Trump còn tuyên bố ông không quan tâm đến những gì bà nói và khẳng định đánh giá của bà là "sai lầm".

Bà Gabbard là một cựu chiến binh và cựu nghị sĩ đảng Dân chủ đến từ Hawaii, nổi tiếng với lập trường phản đối các chiến dịch ở nước ngoài. Theo AP, bà là quan chức thứ tư từ chức trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của ông Donald Trump.

(NLĐO) - Iran ngày 11-5 đã hành quyết một người đàn ông bị kết tội là gián điệp cho cơ quan tình báo của Mỹ và Israel.

CIA trúng đòn của "người nhà", giới tình báo Mỹ đứng ngồi không yên?

(NLĐO) - Rạn nứt giữa bà Tulsi Gabbard và CIA đang ngày càng sâu sắc sau khi giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ bất ngờ tiết lộ danh tính của mật vụ CIA.

Lầu Năm Góc, cộng đồng tình báo Mỹ biến động lớn

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa sa thải tướng Jeffrey Kruse, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA), theo nguồn tin giấu tên hôm 22-8.

