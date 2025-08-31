CIA trúng đòn của "người nhà", giới tình báo Mỹ đứng ngồi không yên?

Nhiều nguồn tin tiết lộ Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard đã khiến giới lãnh đạo Cơ quan tình báo trung ương (CIA) sửng sốt vào tuần trước khi bà công khai tên một sĩ quan CIA đang hoạt động bí mật trong danh sách bị tước bỏ quyền tiếp cận thông tin mật.

Theo các nguồn tin trò chuyện cùng NBC News, động thái này đã khuấy đảo đội ngũ nhân viên CIA, đồng thời là ví dụ mới nhất về những căng thẳng âm ỉ giữa bà Gabbard và Giám đốc CIA John Ratcliffe. Hai người từng bất đồng trước đó về các quyết định của bà Gabbard, trong đó có vụ bà giải mật tài liệu đã được biên tập sơ bộ liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Hai nguồn tin nhận định bà Gabbard đang chịu áp lực khôi phục lòng tin của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà Gabbard đã làm ông Trump mích lòng vào đầu năm 2025 khi đăng tải một video và đưa lời khai về năng lực hạt nhân Iran.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard và Giám đốc CIA John Ratcliffe (phải). Ảnh: AP

Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai người đang có dấu hiệu lắng xuống. Khi công bố tước quyền miễn trừ an ninh vào tuần trước, bà Gabbard cáo buộc một số trong số 37 quan chức hiện tại/trước đây đã “chính trị hóa hoặc vũ khí hóa thông tin tình báo”, và bà đang làm theo lệnh của tổng thống.

37 người này chủ yếu là các cựu quan chức chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia làm việc dưới thời chính quyền Barack Obama và Joe Biden.

Một người cho rằng bà Gabbard đang tìm cách chứng minh với ông Trump rằng bà đang vạch trần đảng viên Dân chủ và đối thủ chính trị của tổng thống. Việc tước quyền miễn trừ an ninh phản ánh “cuộc chiến giữa Gabbard và Ratcliffe", cựu quan chức này nói.

Sĩ quan CIA bị bà Gabbard công khai và tước quyền tiếp cận an ninh là một chuyên viên phân tích kỳ cựu. Gần đây, bà này vẫn làm việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh ở Alaska giữa ông Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. 3 nguồn tin cho biết bà sắp nhận nhiệm vụ mới cho CIA tại châu Âu. Sau đó, bà nhận thông báo bị tước quyền tiếp cận thông tin mật, một bước đi về cơ bản chấm dứt sự nghiệp của bà.

"Bà ấy đảm nhiệm hầu hết công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Alaska và tới giờ vẫn không hiểu tại sao mình bị đối xử vậy” - một nguồn tin chia sẻ.

Một quan chức Mỹ cho hay bà Gabbard và văn phòng không phối hợp chặt chẽ với CIA trước khi tước quyền tiếp cận thông tin mật của 37 quan chức hiện tại và trước đây.

Vị quan chức này nói thêm dường như bà Gabbard và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia không hề hay biết về nhiệm vụ bí mật của nhân viên CIA trên.

Ông Larry Pfeiffer - cựu quan chức tình báo cấp cao - cho biết quyết định trên có phần liều lĩnh nếu không tham khảo ý kiến của CIA trước khi thu hồi quyền tiếp cận an ninh và tiết lộ danh tính của họ. Ông nói mối quan hệ song phương có thể bị tổn hại, trong khi chính sĩ quan kia cũng gặp nguy hiểm.

Olivia Coleman - phát ngôn viên Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) - đã bảo vệ quyết định của bà Gabbard.

Bà Coleman khẳng định nước đi này nhằm đảm bảo "những cá nhân đã xâm phạm lòng tin đặt lên vai họ khi vũ khí hóa, chính trị hóa, thao túng hoặc làm rò rỉ thông tin tình báo mật, không còn được làm vậy nữa".

Ngoài ra, theo NBC News, rạn nứt giữa bà Gabbard và ông Ratcliffe "rõ như ban ngày", khi giới lập pháp, nhân viên tình báo lẫn quan chức Lầu Năm Góc đều hiểu rõ.

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa hai giám đốc tình báo, phát ngôn viên CIA Liz Lyons cho biết: "Giám đốc Ratcliffe và toàn bộ nhóm an ninh quốc gia tinh nhuệ của tổng thống cam kết xóa bỏ tình trạng chính trị hóa hoạt động tình báo, đồng thời tập trung vào ưu tiên an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump và giữ an toàn cho người dân Mỹ".