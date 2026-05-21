Đang thúc đẩy thu hồi tiền phong tỏa tại SCB để trả cho trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đang thúc đẩy thu hồi tiền phong tỏa tại SCB để trả cho trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát

Trần Thái

(NLĐO) - Ưu tiên của cơ quan THADS hiện nay là yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển các khoản tiền đang bị phong tỏa để phục vụ việc chi trả.

Theo thông tin mới nhất từ THADS TPHCM vào ngày 21-5, cơ quan này đang rốt ráo phối hợp với các bên liên quan để đẩy nhanh tiến độ thi hành án. 

Một trong những trọng tâm là yêu cầu ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm của cả hai giai đoạn vụ án.

Thu hồi tiền phong tỏa và thẩm định tài sản Vạn Thịnh Phát

Song song với đó, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, đo vẽ và thẩm định giá các tài sản đã được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan, cũng như của các cá nhân và tổ chức có nghĩa vụ liên quan. 

Cơ quan THADS nhấn mạnh, ngay khi có kết quả xử lý tài sản và nhận được tiền chuyển về từ ngân hàng, họ sẽ lập tức lên phương án chi trả cho các đợt tiếp theo.

Đang thúc đẩy thu hồi tiền phong tỏa tại SCB để trả cho các nạn nhân vụ Vạn Thịnh Phát - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà - Ảnh: Hoàng Triều

Trong cùng ngày, THADS TPHCM đã thực hiện thanh toán đợt 9 cho các bị hại (số lượng người nhận là 42.574 trái chủ; đạt 5,8076% trên số tiền mỗi cá nhân được thi hành án).

Nguồn kinh phí cho đợt chi trả này đến từ việc cơ quan thi hành án đã xử lý các tài sản liên quan và thu về hơn 1.747 tỉ đồng ngay sau các đợt chi trả trước đó. 

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ án đã trải qua 9 đợt thanh toán lớn cùng các đợt chi bổ sung cho những trường hợp cập nhật thông tin muộn.

Theo bản án, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.000 tỉ đồng cho 43.108 bị hại và những người liên quan đến việc nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Việc thi hành án và chi trả chỉ áp dụng đối với 6 mã trái phiếu đã được tòa tuyên bao gồm: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10. Cơ quan chức năng khẳng định không tổ chức thi hành án đối với các mã trái phiếu nằm ngoài danh sách này.

Gửi tiết kiệm cho 534 trái chủ chưa có thông tin

Cũng theo cơ quan thi hành án, vẫn còn 534 trái chủ dù có tên trong danh sách được bồi thường nhưng chưa cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Để đảm bảo quyền lợi tối đa và đúng quy định pháp luật, THADS TPHCM đã thực hiện gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền thi hành án của những trường hợp này.

Cơ quan này đưa ra khuyến cáo các trái chủ cần thường xuyên theo dõi thông tin tại các kênh chính thống, tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt thông tin và tài sản. Đồng thời, người dân được yêu cầu không tụ tập đông người để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận các thông tin sai lệch về quá trình thi hành án.

Tin liên quan

Chi tiết những tài sản của bà Trương Mỹ Lan sắp được ngân hàng SCB bán đấu giá

Chi tiết những tài sản của bà Trương Mỹ Lan sắp được ngân hàng SCB bán đấu giá

(NLĐO) – Danh mục tài sản sẽ được rao bán rất đa dạng từ bất động sản, ô tô, hàng ngàn sản phẩm quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang…

Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án; bác kháng cáo của SCB

HĐXX khẳng định quan điểm không thay đổi so với bản án sơ thẩm, giữ nguyên nhận định bà Trương Mỹ Lan giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ quá trình phạm tội

Bị cáo Trương Mỹ Lan "tố" SCB mập mờ

(NLĐO) - Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng gốc rễ vấn đề xuất phát từ việc SCB cung cấp số liệu không rõ ràng cho cơ quan điều tra.

cung cấp thông tin gửi tiết kiệm tài khoản ngân hàng SCB Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo