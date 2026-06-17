Đang trú mưa tại chòi bạt, người đàn ông bị cây điều đổ đè tử vong

Ngày 17-6, theo thông tin từ UBND xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai, cơn mưa lớn kèm giông lốc, gió mạnh vào tối 16-6 làm 1 cây điều gẫy đổ, đè 1 người tử vong tại chỗ.

Khoảng 18 giờ tối qua (16-6), khu vực thôn 3, xã Phú Nghĩa xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, gió mạnh đã khiến một số vườn điều bị gãy, đổ, gây thiệt hại khá nặng nề cho người dân.

Đại diện UBND xã Phú Nghĩa thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân

Vào thời điểm trên, ông Đ.B (66 tuổi, ở thôn 3, xã Phú Nghĩa) đang trú mưa tại chòi bạt dựng cạnh nhà thì bất ngờ bị 1 cây điều lớn đổ, đè sập chòi khiến người này tử vong tại chỗ.

Ngoài thiệt hại về người, trận giông lốc còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Nhiều diện tích điều đang trong thời kỳ kinh doanh bị gãy đổ, bật gốc, ước tính thiệt hại hàng chục hecta.

Nhận được tin báo, UBND xã Phú Nghĩa đã huy động gần 30 người gồm lực lượng công an, quân sự xã phối hợp Phòng Kinh tế và Ban điều hành thôn 3 thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa giông.

Gốc cây bật làm người đàn ông 66 tuổi tử vong

Đối với trường hợp tử vong, lực lượng chức năng đã hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân vào nhà, tổ chức mai táng. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát và hỗ trợ kinh phí để gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Với các hộ dân bị ảnh hưởng tài sản, UBND xã Phú Nghĩa cũng cắt cử các lực lượng ứng trực hỗ trợ các hộ bị tốc mái dọn dẹp, lợp lại mái nhà, khắc phục thiệt hại do thiên tai nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

UBND xã Phú Nghĩa đang tiếp tục thống kê thiệt hại về người và tài sản để báo cáo cấp trên, đồng thời đề xuất các phương án hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai.