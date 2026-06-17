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Thời sự

Xe tải mất lái tông trúng ô tô đậu bên đường, bật gốc cây lộc vừng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đang di chuyển trên Quốc lộ 47 qua Thanh Hóa, chiếc xe tải bất ngờ mất lái tông trúng ô tô đậu bên đường, bật gốc cây lộc vừng trước nhà dân

Ngày 17-6, tin từ Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông khi xe tải mất lái tông hư hỏng 1 ô tô tải đậu bên đường và tài sản nhà dân.

Xe tải mất lái tông trúng ô tô đậu bên đường, bật gốc cây lộc vừng - Ảnh 1.

Hiện trường chiếc xe tải mất lái tông hư hỏng ô tô bán tải, làm bật gốc cây lộc vừng

Vụ tai nạn giao thông được xác định xảy ra vào khoảng 5 giờ 43 phút ngày 17-6 tại Km 70+500 Quốc lộ 47 thuộc địa phận thôn 4, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 36H-066.77 do anh Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1996, ngụ xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển di chuyển trên Quốc lộ 47 hướng từ xã Thường Xuân về xã Lam Sơn.

Khi đi qua thôn 4, xã Thường Xuân ô tô bất ngờ mất lái tông vào trước nhà dân ở số 15A đường Lê Lợi (xã Thường Xuân) khiến xe ô tô BKS 36C-370xx bị hư hưng hỏng nặng phần thân và đuôi.

Chưa dừng lại ở đó, xe tải tiếp tục lao tới tông bật gốc cây lộc vừng trước số nhà 15A mới dừng lại.

Theo Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ tai nạn không có thiệt hại về người, tuy nhiên 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

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