HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đang xét xử vụ án Công ty Tài chính Vietnam Capital với gần 300 bị hại

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Công ty Tài chính Vietnam Capital có trụ sở chính tại Đà Nẵng đã lừa đảo gần 300 bị hại, chiếm đoạt gần 140 tỉ đồng.

Ngày 11-8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ án Công ty Tài chính Vietnam Capital lừa đảo, do Lê Trọng Linh (36 tuổi, quê Thanh Hóa) và Trương Quốc Thái (39 tuổi, quê Bến Tre) cầm đầu.

Xét xử vụ án Công ty Tài chính Vietnam Capital lừa đảo gần 300 bị hại - Ảnh 1.

Rất đông bị hại tham dự phiên tòa

Theo cáo trạng, năm 2014, Linh nhờ người khác đứng tên nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu tư PMW. Đến năm 2016, Linh nảy sinh ý định huy động tiền gửi tiết kiệm, nên đổi tên thành Công ty Cổ phần Tài chính Vietnam Capital.

Tuy nhiên, do pháp luật chỉ cho phép tổ chức tín dụng được ngân hàng nhà nước cấp phép mới được nhận tiền gửi tiết kiệm, Linh đăng ký ngành nghề dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ.

Sau đó, Linh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Thái làm giám đốc. Dù đăng ký tăng vốn điều lệ, nhưng từ khi thành lập đến khi bị điều tra, Linh, Thái và các cổ đông khác không góp vốn, không có tài sản; mọi tài sản công ty đều từ tiền huy động của khách hàng.

Từ tháng 3-2016, Linh tuyển nhân viên, mở văn phòng giao dịch, trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc tư vấn nhận tiền gửi.

Các gói tiết kiệm do Linh tự thiết kế, kỳ hạn 6–24 tháng, lãi suất 5,4%–18%/năm. Linh còn trực tiếp thiết kế, quản lý và ký cấp giấy chứng nhận tiết kiệm.

Xác định tại thời điểm Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thụ lý, vụ án có 308 khách hàng gửi tiền tiết kiệm cho công ty.

Công ty Vietnam Capital: Vạch trần vụ lừa đảo 140 tỉ đồng

Xét xử vụ án Công ty Tài chính Vietnam Capital lừa đảo gần 300 bị hại - Ảnh 2.

Lê Trong Linh và Trương Quốc Thái tại phiên tòa

Quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp lấy lời khai, ủy thác điều tra lấy lời khai, ra thông báo tìm người bị hại trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Kết quả đã xác minh, làm việc được với 288 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 139,8 tỉ đồng.

Trong đó có 10 trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú; 6 trường hợp đã được tất toán, nhận lại tiền; 2 trường hợp không hợp tác, không có yêu cầu; 2 trường hợp không có thông tin cư trú.

Từ năm 2020 đến năm 2023, Thái nhận tiền huy động của khách hàng là 39,1 tỉ đồng, chi lãi cho khách hàng là 11,8 tỷ đồng. Số tiền còn lại Thái rút tiền mặt đưa cho Linh.

Đối với các khoản tiền nhận từ Thái, Linh sử dụng gửi tiết kiệm tại ngân hàng, chi trả lãi, gốc cho khách hàng đến hạn tất toán, trả tiền lương, thưởng, thuê mặt bằng, còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra đến hết ngày 12-8.

Tin liên quan

Tình tiết mới vụ Chủ tịch HĐQT VietNam Capital lừa đảo 200 tỉ đồng

Tình tiết mới vụ Chủ tịch HĐQT VietNam Capital lừa đảo 200 tỉ đồng

(NLĐO) – Ngày 11-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phát thông báo tìm các bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tài chính VietNam Capital.

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VietNam Capital lừa đảo hơn 200 tỉ đồng

(NLĐO) – Sau hàng loạt đơn tố cáo của khách hàng, lãnh đạo Công ty VietNam Capital chính thức bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.

Nạn nhân kể về các chiêu huy động vốn của Công ty VietNam Capital

(NLĐO) – Công ty VietNam Capital huy động vốn tận nhà, đáo hạn tận nơi, thậm chí còn tặng vàng cho người giới thiệu thêm nhiều khách hàng mới.

công ty tài chính VietNam Capital gửi tiết kiệm tổ chức tín dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo