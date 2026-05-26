Pháp luật

Đang xét xử vụ cướp táo tợn tại Ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Sau hơn 5 tháng gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Gia Lai, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân đang được đưa ra xét xử.

Khoảng 7 giờ 40 ngày 26-5, hai bị cáo Phạm Anh Tài (36 tuổi; biệt danh Tài "đen", trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (35 tuổi; trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) đã được dẫn giải đến trụ sở TAND tỉnh Gia Lai tại phường Quy Nhơn để xét xử sơ thẩm vụ cướp táo tợn tại Ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Hội Phú, thuộc phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

- Ảnh 1.

Quang cảnh phiên toà xét xử vụ cướp táo tợn tại Ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, từ sáng sớm cùng ngày, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đã được triển khai đến trụ sở TAND tỉnh Gia Lai để đảm bảo công tác an ninh, trật tự phiên tòa.

Theo cáo trạng do VKSND Tối cao ban hành, hai bị cáo bị truy tố ra TAND tỉnh Gia Lai với các tội danh "cướp tài sản", "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "rửa tiền".

Cụ thể, tháng 11-2025, Tài rủ Ân cướp tiền tại phòng giao dịch ngân hàng trên để lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện vụ án, hai bị cáo đã lên kế hoạch chi tiết, kiểm tra địa hình địa vật và chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện gây án (súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án).

Khoảng 15 giờ 30 ngày 19-1, Ân chạy xe máy chở Tài đến phòng giao dịch ngân hàng để cướp. Khi vào trong, Tài rút khẩu súng ngắn kiểu K59, Ân rút khẩu súng kiểu K54 đã lên đạn rồi uy hiếp, đe dọa nhân viên, bảo vệ của ngân hàng để cướp 1,9 tỉ đồng. 

Lấy tiền xong, cả hai lên xe chạy đến đồi thông cách phòng giao dịch khoảng 5 km, giấu xe dưới hố, tiêu hủy trang phục và giả làm người dân tộc thiểu số, bỏ tiền vào gùi và chạy hai xe máy cũ đi ngược hướng ra Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Tài và Ân bơi qua hồ nước để đi về hướng Kon Tum, rồi bắt xe đi TPHCM nhằm xóa dấu vết. Số tiền cướp được, cả hai mang đi mua vàng rồi bán lại lấy tiền tiêu xài. Sau 18 ngày lẩn trốn, Lê Văn Ân và Phạm Anh Tài bị công an bắt giữ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện.

- Ảnh 3.

Sau khi bắt giữ Tài và Ân, cơ quan công an thu giữ nhiều súng đạn và tiền mặt

Được biết trước khi gây án, Tài đã có 6 tiền án và đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum cũ truy nã về tội giết người năm 2018. Cụ thể, Tài bị TAND TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ đưa ra xét xử nhiều lần với tội danh cố ý gây thương tích và ban hành 4 bản án với tổng hình phạt 6 năm 6 tháng tù.

Kịch bản cùng diễn biến "như trong phim" vụ 2 gã giang hồ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Kịch bản cùng diễn biến "như trong phim" vụ 2 gã giang hồ cướp ngân hàng ở Gia Lai

(NLĐO)- Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân đã lên kế hoạch trong suốt hơn 3 tháng chuẩn bị súng đạn, quần áo và 4 xe máy lắp biển số giả để cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Công bố kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

(NLĐO) - Cơ quan công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án cướp ngân hàng, tàng trữ vũ khí và rửa tiền xảy ra tại Gia Lai gây xôn xao dư luận.

Khen thưởng cá nhân, tập thể công an phá nhanh vụ cướp ngân hàng

(NLĐO) - Chưa đầy 24 tiếng, lực lượng Công an TPHCM đã bắt kẻ sử dụng dao và một thiết bị giả "bom" để đe dọa, uy hiếp nhân viên ngân hàng.

