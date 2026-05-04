Thể thao

Đánh bại Bayern Munich, Barcelona tranh chung kết Champions League nữ

Đông Linh (theo UEFA, barcelonafc)

(NLĐO) - Chiến thắng 4-2 trước Bayern Munich ở bán kết lượt về giúp Barcelona giành vé vào chung kết Champions League nữ với tổng tỉ số 5-3 sau hai lượt trận.

Trên sân nhà Nou Camp chật kín khán giả, Barcelona sớm áp đặt thế trận và cụ thể hóa ưu thế ngay phút 13. Từ đường tạt bóng chuẩn xác của Caroline Graham Hansen, Salma Paralluelo băng vào dứt điểm cận thành, mở tỉ số cho đội bóng nữ xứ Catalunya.

Đánh bại Bayern Munich, Barcelona tranh chung kết Champions League nữ - Ảnh 1.

Salma Paralluelo (phải) mở tỉ số cho Barcelona

Tuy nhiên, Bayern Munich không dễ bị khuất phục. Chỉ 5 phút sau, Pernille Harder kiến tạo để Linda Dallmann ghi bàn gỡ hòa với sự "trợ giúp" tận tình từ sự lỏng lẻo nơi hàng thủ Barcelona.

Đánh bại Bayern Munich, Barcelona tranh chung kết Champions League nữ - Ảnh 2.

Bayern Munich nhanh chóng có bàn gỡ hòa

Thế trận đôi công hấp dẫn tiếp tục được duy trì và đội chủ nhà nhanh chóng tái lập lợi thế. Alexia Putellas, chủ nhân hai danh hiệu "Quả bóng vàng", tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 22.

Đánh bại Bayern Munich, Barcelona tranh chung kết Champions League nữ - Ảnh 3.

Alexia Putellas lập công cho Barcelona

Sau giờ nghỉ, Barcelona tiếp tục gia tăng cách biệt với sức công phá không gì ngăn cản nổi. Phút 52, Ewa Pajor đánh đầu ghi bàn từ đường tạt của Paralluelo, qua đó nâng tổng số pha lập công của cô tại giải lên con số 9. Không lâu sau, Alexia Putellas hoàn tất "cú đúp" của riêng mình với pha đệm bóng cận thành, đưa Barcelona dẫn 4-1.

Đánh bại Bayern Munich, Barcelona tranh chung kết Champions League nữ - Ảnh 4.

Ewa Pajor ghi tên mình lên bảng điểm

Bayern không buông bỏ và Harder rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 ở phút 71, thắp lại hy vọng cho đội khách cuối trận.

Đại diện nước Đức còn đưa bóng vào lưới chủ nhà Barcelona thêm một lần ở thời gian bù giờ, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định có lỗi trước đó. Thủ môn Cata Coll có nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp Barcelona đứng vững trước sức ép dồn dập từ đối thủ.

Đánh bại Bayern Munich, Barcelona tranh chung kết Champions League nữ - Ảnh 5.

Pernille Harder (21) hai lần xé lưới Barcelona nhưng chỉ 1 bàn thắng được công nhận

Chiến thắng này giúp Barcelona kéo dài chuỗi bất bại lên 31 trận, đồng thời lần thứ sáu liên tiếp góp mặt ở chung kết Champions League nữ. Đối thủ của họ sẽ là Olympique Lyonnais (Lyon) - đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu.

Trận chung kết tại Oslo ngày 23-5 sẽ là lần thứ tư Barcelona và Lyon gặp nhau tranh ngôi vô địch kể từ năm 2019.

Barcelona từng hai lần thất bại trước Lyon, trước khi đòi lại ngôi vô địch vào năm 2024.

Đánh bại Bayern Munich, Barcelona tranh chung kết Champions League nữ - Ảnh 6.

Barcelona trở lại trận chung kết

Với sự trở lại của Aitana Bonmatí sau chấn thương, Barcelona được kỳ vọng sẽ có đủ lực lượng để hướng tới danh hiệu châu Âu thêm một lần nữa.

Thua sốc Lyon, Arsenal bị phế truất ở UEFA Champions League nữ

(NLĐO) - Lyon đánh bại đương kim vô địch Arsenal 3-1 ở bán kết lượt về sáng 3-5, ngược dòng thắng chung cuộc 4-3 và giành vé vào chung kết Champions League nữ.

(NLĐO) - Trận đấu thứ 500 của Alexia Putellas tại Barcelona là màn vùi dập Real Madrid 6-0 để thắng chung cuộc 12-2 ở hai lượt đấu tứ kết Champions League nữ.

(NLĐO) - Không có gì bất ngờ ở loạt trận tứ kết lượt về UEFA Champions League nữ khi đương kim vô địch Barcelona cùng với các ứng viên hàng đầu Lyon, PSG và Chelsea giành quyền đi tiếp.

