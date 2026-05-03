Thể thao

Thua sốc Lyon, Arsenal bị phế truất ở UEFA Champions League nữ

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Lyon đánh bại đương kim vô địch Arsenal 3-1 ở bán kết lượt về sáng 3-5, ngược dòng thắng chung cuộc 4-3 và giành vé vào chung kết Champions League nữ.

Trên sân nhà, Lyon nhập cuộc đầy quyết tâm trước Arsenal, đội đang nắm lợi thế sau chiến thắng 2-1 ở lượt đi. Đại diện nước Pháp chơi lấn lướt ngay từ đầu và sớm tạo ra sức ép lớn lên phần sân đối phương, nhà vô địch mùa trước.

Chủ nhà Lyon thi đấu áp đảo trước nữ Arsenal

Đội chủ nhà một lần đưa được bóng vào lưới Arsenal sau một tình huống cố định nhưng bàn thắng không được công nhận. Dù vậy, Lyon vẫn duy trì thế trận tấn công và nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 27 khi Melchie Dumornay bị Lotte Wubben-Moy phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Lyon hưởng phạt đền.

Thủ môn Daphne đẩy được cú sút phạt đền đầu tiên nhưng Arsenal vẫn thua bàn

Trên chấm 11 m, Wendie Renard không thắng được thủ môn Daphne van Domselaar ở cú sút đầu tiên. Tuy nhiên, người gác đền Arsenal bị xác định chân rời vạch vôi sớm nên quả phạt đền được thực hiện lại. Ở lần thứ hai, đội trưởng Lyon không mắc sai lầm nào để ghi bàn, mở tỉ số trận đấu.

Có bàn dẫn trước, Lyon càng thi đấu hưng phấn. Phút 36, từ quả phạt góc bên cánh phải, Kadidiatou Diani xuất hiện ở cột xa rồi dứt điểm cận thành, nâng tỉ số lên 2-0. Tổng tỉ số sau hai lượt lúc này là 3-2 nghiêng về đại diện Pháp.

Kadidiatou Diani nhân đôi cách biệt cho Lyon

Arsenal gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu tốc độ và sức mạnh của Lyon. Nhà đương kim vô địch gần như không tạo được nhiều cơ hội đáng kể trong phần lớn thời gian trận đấu. Dẫu vậy, bản lĩnh giúp của đội bóng Anh trở lại ở phút 76. Từ đường căng ngang của Smilla Holmberg, Alessia Russo di chuyển khôn ngoan giữa hai hậu vệ Lyon rồi đệm bóng cận thành, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 và cân bằng tổng tỉ số 3-3.

Alessia Russo và đồng đội mừng bàn gỡ 1-2

Bàn thắng của Russo khiến trận đấu trở nên kịch tính trong những phút cuối. Arsenal tràn lên tìm thêm bàn thắng, còn Lyon cũng không muốn kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 86. Melchie Dumornay chọc khe tinh tế để Jule Brand băng xuống, trước khi tiền vệ cánh người Đức dứt điểm chân trái hiểm hóc hạ thủ môn Arsenal, ấn định chiến thắng 3-1 cho Lyon.

Jule Brand ghi bàn quyết định cho Lyon

Vượt qua Arsenal với tổng tỉ số 4-3 sau hai lượt trận, Lyon giành quyền vào chơi trận chung kết UEFA Champions League nữ lần thứ 12 trong lịch sử. Đối thủ của họ sẽ là Barcelona hoặc Bayern Munich khi cặp bán kết thứ nhì sẽ diễn ra vào tối 3-5 (giờ địa phương).

Arsenal không tin vào kết quả chung cuộc

Lyon loại Arsenal, giành vé dự chung kết Champions League nữ

Trận chung kết mùa giải năm nay sẽ được tổ chức tại Oslo (Na Uy) vào ngày 23-5.

Thắng nghẹt thở derby London, Chelsea mất vé bán kết Champions League nữ vì Arsenal

(NLĐO) - Chiến thắng tối thiểu ở lượt về không đủ xóa nhòa thất bại cách biệt một tuần trước, Chelsea đành "nhường" vé bán kết Champions League nữ cho Arsenal.

(NLĐO) - Trận đấu thứ 500 của Alexia Putellas tại Barcelona là màn vùi dập Real Madrid 6-0 để thắng chung cuộc 12-2 ở hai lượt đấu tứ kết Champions League nữ.

(NLĐO) – Giành chiến thắng với tỉ số 6-2 ngay trên sân Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League, Barcelona tái khẳng định vị thế đội bóng nữ số 1 châu Âu.

Arsenal Lyon bán kết Champions League nữ Lyon 3-1 (4-3) Arsenal
