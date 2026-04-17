Nottingham Forest đã viết nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên sau 42 năm góp mặt ở bán kết cúp châu Âu, nhờ chiến thắng tối thiểu 1-0 trước FC Porto tại tứ kết Europa League. Trong bối cảnh đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng tại Premier League, đấu trường châu Âu trở thành "liều doping tinh thần" cho Forest. Tại City Ground, họ đã không bỏ lỡ cơ hội làm nên lịch sử trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.



Morgan Gibbs-White ghi bàn duy nhất của trận đấu

Bước ngoặt trận đấu đến khá sớm. Sau tình huống Jan Bednarek nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng cao chân nguy hiểm với Chris Wood phút thứ 8, thế trận nhanh chóng nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Lợi thế hơn người được cụ thể hóa bằng bàn thắng phút 12 khi cú sút của đội trưởng Morgan Gibbs-White đập chân Pablo Rosario đổi hướng, khiến thủ môn Diogo Costa phía Porto bó tay.

Forest sau đó có cơ hội kết liễu trận đấu, nhưng Nicolás Domínguez lại dứt điểm thiếu chính xác. Tệ hơn, họ còn chịu tổn thất khi Chris Wood phải rời sân vì chấn thương – hệ quả từ pha phạm lỗi trước đó. Người vào thay, Igor Jesus, chơi khá năng nổ nhưng không thể tận dụng các cơ hội từ những pha bóng bổng.

William Gomes không thắng nổi thủ thành Stefan Ortega

Sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao. William Gomes và Alan Varela lần lượt đưa bóng dội xà ngang khung thành Forest, khiến khán giả chủ nhà không ít lần thót tim. Trong khi đó, HLV Vítor Pereira cũng buộc phải điều chỉnh nhân sự khi Callum Hudson-Odoi và Murillo gặp vấn đề thể lực.

Dù vậy, sự chắc chắn nơi hàng thủ giúp Forest đứng vững trước sức ép cuối trận. Đội bóng của HLV Vítor Pereira bảo toàn thành quả mong manh để giành vé vào bán kết – lần đầu tiên kể từ mùa 1983-1984, thời điểm họ vượt qua Sturm Graz ở tứ kết UEFA Cup.

Porto cay đắng nói lời chia tay Europa League

Phía trước Forest sẽ là cuộc "nội chiến Anh" đầy duyên nợ với Aston Villa ở bán kết. Trong khi đó, Porto tiếp tục chuỗi phong độ đáng quên trên đất Anh khi vẫn chưa thể thắng một đại diện Premier League sau 24 lần làm khách (hòa 3, thua 21).