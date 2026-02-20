HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nottingham Forest đón thầy mới bằng chiến thắng tưng bừng tại Europa League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Tân HLV Vitor Pereira giúp Nottingham Forest đánh bại chủ nhà Fenerbahce 3-0 ở lượt đi vòng play-off Europa League, cầm chắc suất vé vào vòng 1/8.

Trận đấu đánh dấu sự khởi đầu của "triều đại" Vitor Pereira tại Nottingham Forest diễn ra theo cách không thể ấn tượng hơn và nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lập tức để lại dấu ấn về cách tổ chức lối chơi lẫn vận hành đội bóng hiệu quả. Một trong những quyết định đầu tiên của ông là đưa Murillo trở lại đội hình xuất phát sau hai trận vắng mặt vì chấn thương – và trung vệ người Brazil đã đáp lại niềm tin theo cách không ai ngờ tới.

Nottingham Forest đón thầy mới bằng chiến thắng tưng bừng tại Europa League - Ảnh 1.

Trung vệ Murillo mở điểm sớm cho Nottingham Forest

Phút 21, Murillo bất ngờ dâng cao tham gia tấn công từ giữa sân trước khi tung cú sút sệt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc thấp khung thành Fenerbahce, mở tỉ số cho đội khách. Bàn thắng đầu tiên của anh tại đấu trường châu Âu giúp Nottingham Forest thi đấu tự tin hơn.

Thế trận áp đảo của đại diện nước Anh được cụ thể hóa bằng bàn nhân đôi cách biệt vào cuối hiệp một. Từ quả phạt góc phút 43, Morgan Gibbs-White đánh đầu nối ở cột gần để chân sút người Brazil Igor Jesus băng vào đánh đầu cận thành, ghi bàn thứ 7 tại Europa League mùa giải năm nay.

Nottingham Forest đón thầy mới bằng chiến thắng tưng bừng tại Europa League - Ảnh 2.

Igor Jesus ghi bàn thứ nhì ở cột khung thành phía xa

Bị dẫn trước 2 bàn, Fenerbahçe – với rất nhiều ngôi sao từng chinh chiến tại Ngoại hạng Anh như thủ môn Ederson, Cagler Soyunku, N'Golo Kante, Nelson Semedo, Fred, Matteo Guendouzi - nỗ lực vùng lên sau giờ nghỉ. Tân binh Sidiki Cherif của Fenerbahce buộc thủ môn Stefan Ortega phải trổ tài cứu thua ngay đầu hiệp hai, nhưng đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được.

Nottingham Forest đón thầy mới bằng chiến thắng tưng bừng tại Europa League - Ảnh 3.

Ibrahim Sangaré (trái) tranh chấp quyết liệt Kerem Aktürkoğlu

Phút 53, Nottingham Forest tung đòn kết liễu. Sau đường chọc khe thông minh của Omari Hutchinson, Igor Jesus căng ngang thuận lợi để Gibbs-White băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỉ số lên 3-0.

Nottingham Forest đón thầy mới bằng chiến thắng tưng bừng tại Europa League - Ảnh 4.

Gibbs-White đánh bại cựu thủ thành Man City, Ederson

Trong phần còn lại của trận đấu, thủ môn Ederson nhiều lần cứu thua cho đội chủ nhà trước các pha dứt điểm của Callum Hudson-Odoi và Neco Williams, giúp Fenerbahçe tránh khỏi thất bại nặng nề hơn.

Nottingham Forest đón thầy mới bằng chiến thắng tưng bừng tại Europa League - Ảnh 5.

Tân HLV Vitor Pereira có khởi đầu thuận lợi cùng Nottingham Forest

Chiến thắng 3-0 ngay trên đất Thổ Nhĩ Kỳ là lợi thế quá lớn cho Nottingham Forest. Đội bóng nước Anh không chỉ chấm dứt chuỗi ba trận không thắng mà còn gần như đã đặt một chân vào vòng 1/8 trước màn tái đấu ở lượt về tại sân nhà City Ground vào tuần tới.

Một vòng đấu hầu hết các đội chủ nhà đều trắng tay: Brann (Na Uy) để thua 0-1 trước Bologna (Ý) tại sân nhà Bergen Stadion; chủ nhà Dinamo Zagreb (Croatia) bị Genk (Bỉ) đánh bại với tỉ số 3-1; PAOK (Hy Lạp) thua 1-2 trước đại diện Tây Ban Nha Celta Vigo; Celtic thảm bại 1-4 trên sân nhà trước Stuttgart (Đức); Lille trắng tay với tỉ số 0-1 trước đối thủ Crvena Zvezda (Serbia); Panathinaikos vất vả cầm hòa Vitoria Plzen với tỉ số 2-2…

