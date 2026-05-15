Văn hóa - Văn nghệ

Danh ca Bảo Yến khiến khán giả lặng người với "Tình cây và đất"

Yến Anh

(NLĐO)- Khi danh ca Bảo Yến cất tiếng hát "Tình cây và đất", cả khán phòng lặng đi, để rồi sau đó vỡ òa bởi những tràng pháo tay nồng nhiệt

Sau những biến cố trong đời sống riêng, Bảo Yến ít xuất hiện trên sân khấu. Vì thế, sự xuất hiện của nữ ca sĩ trên sân khấu "True concert - Tình đất" tối 14-5 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Với bộ váy xanh lá hòa cùng màu thiên nhiên, khi cất tiếng hát "Tình cây và đất", Bảo Yến mang đến cho người nghe những rung động đặc biệt giữa tâm hồn và âm nhạc.

Vẫn là phong thái điềm tĩnh ấy, vẫn là chất giọng trầm đặc trưng không thể lẫn lộn, Bảo Yến bước ra như một "nữ thần của đất". Giọng hát của bà sau bao năm tháng không hề thay đổi, thậm chí nó càng dày dặn, trải đời và có sự tác động mãnh liệt đối với người nghe.

Với "Tình cây và đất", Bảo Yến mang đến cho người nghe những rung động đặc biệt. Video: Lan Anh

"Tình cây và đất" được nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sáng tác năm 1988, đã từng có nhiều nghệ sĩ thể hiện ca khúc này, nhưng dường như có những ca khúc sinh ra để thuộc về một giọng hát. Nhắc tới "Tình cây và đất", thì chỉ có thể là Bảo Yến. Bà không hát về cây, về đất như một người kể chuyện đứng ngoài, mà dường như bà đã thực sự hòa làm một với bài hát ấy.

Giữa không gian của Nhà hát Hồ Gươm, "True concert - Tình đất" không chỉ đưa người nghe bước vào một cuộc du ngoạn thị giác với sân khấu đẹp tuyệt vời. Đêm nhạc được xây dựng như một vòng tuần hoàn sinh thái khép kín qua năm chương: "Cánh đồng", "Hoa trái", "Nước", "Rừng" và "Tình đất", nơi ánh sáng, âm nhạc và bước chân người nghệ sĩ hòa quyện để tạo nên một hệ sinh thái sống động trên sân khấu.

Nhắc đến "Tình cây và đất", là nhắc đến Bảo Yến

Ở "Cánh đồng", khán giả được chiêm ngưỡng phần dàn dựng thị giác mãn nhãn nhất. Nhóm múa Arabesque đã khơi gợi thị giác bằng tác phẩm "Sương sớm". Những chuyển động hình thể mềm mại, rộng mở như nhịp thở của đồng cỏ lúc bình minh đã xóa tan ranh giới giữa thực và ảo.

Sự xuất hiện của Lâm Bảo Ngọc và nhóm OPLUS ngay sau đó đã đưa cả khán phòng trở về với cảm giác bình yên nguyên thủy qua liên khúc "Giọt sương", "Hạt sương trên lá", "Con sâu" và "Em đứng trên cánh đồng".

Đêm nhạc đưa người nghe bước vào một cuộc du ngoạn thị giác với sân khấu đẹp tuyệt

Nếu "Hoa trái" mang đến sự xuất hiện của Thùy Chi, một giọng hát nhẹ tưởng như có thể làm mềm cả không gian, thì Phan Mạnh Quỳnh lại là người kéo concert ra khỏi vẻ đẹp thuần phác của đồng quê để đi sâu vào nội tâm. Âm nhạc của Quỳnh trong "Hoa mặt trời" và "Từ đó" mang đậm hơi thở điện ảnh.

Bước sang chương "Nước", không gian trở nên trầm mặc hơn. Những đoạn voice-over về biến đổi thiên nhiên, về những cơn gió lạnh và sự bất an của đất trời đã đẩy cảm xúc của khán giả xuống nốt trầm của sự suy tư.

Marzuz thể hiện ca khúc "Nước sâu"

Sự xuất hiện của Marzuz với "Nước sâu" là một lựa chọn đầy thú vị. Giọng hát indie bay bổng, có phần "phiêu" của cô khiến tiết mục mang hơi hướm của một bộ phim art-house đầy tính nghệ thuật. Đối lập và bổ khuyết cho sự hiện đại đó là màn Mash-up quan họ của Hà An Huy và Thùy Chi.

Chương "Rừng" đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về mặt tư tưởng của toàn bộ concert. Chuỗi bài hát "Ở trong khu rừng", "Tôi muốn làm cái cây", "Rừng xanh xanh mãi"... nối tiếp nhau như một lời cầu nguyện thành kính dành cho mẹ thiên nhiên.

Đêm nhạc được xây dựng như một vòng tuần hoàn sinh thái khép kín qua năm chương: "Cánh đồng", "Hoa trái", "Nước", "Rừng" và "Tình đất"

Đỉnh cao cảm xúc của đêm nhạc nằm ở chương cuối mang tên "Tình đất". Trước "Tình cây và đất" qua giọng hát Bảo Yến, sáng tác "Mãi nương tựa bên Người" của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ xuất hiện như một khoảng tĩnh tại quý giá về lòng biết ơn. Lòng biết ơn chính là sợi dây duy nhất giữ cho tâm hồn không lạc lối, cũng là thông điệp mà TH Group muốn gửi tới khán giả. 

Màn kết "Và hoa sẽ nở" với toàn bộ nghệ sĩ đứng giữa biển visual hoa hướng dương rực rỡ là một khoảnh khắc rực rỡ mang đến sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên của True concert.

Bảo Yến: Ca sĩ giờ hát nhạc xưa quá tệ!

(NLĐO)- Xuất hiện trong buổi ra mắt sách "Vọng Sài Gòn" của MC Trác Thúy Miêu vừa diễn ra tối 28-10, ca sĩ Bảo Yến thu hút sự chú ý của công chúng. Vẫn giữ nguyên hình tượng Bảo Yến quen thuộc ngày nào, nữ danh ca chia sẻ: "Nghe nhiều ca sĩ thời nay hát nhạc xưa, tôi chán quá!".

    Thông báo