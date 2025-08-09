Danh hài chấm dứt mối quan hệ cha con với con riêng vợ cũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Danh hài chấm dứt mối quan hệ cha con với con riêng vợ cũ

Minh Khuê

(NLĐO) - Danh hài Hàn Quốc Kim Byung-man đã thắng vụ kiện hủy bỏ việc nhận con nuôi với con riêng của vợ cũ, chấm dứt mối quan hệ cha con.

Theo Dispatch và các nguồn tin khác, Tòa án Gia đình Seoul ra phán quyết chấp nhận đơn xin hủy bỏ việc nhận con nuôi của Kim Byung-man. Trước đó, con gái nuôi cũ đã đệ đơn cáo buộc ông dường như đã có hai con với một phụ nữ trước khi ly hôn mẹ cô. Đơn kiện cho rằng hai đứa trẻ có thể là con ngoài giá thú, yêu cầu tòa ra lệnh xét nghiệm ADN.

Danh hài chấm dứt mối quan hệ cha con với con riêng vợ cũ- Ảnh 1.

Kim Byung-man kết thúc mối quan hệ với vợ cũ và cả con nuôi vốn là con gái riêng của vợ cũ

Đáp lại, Kim Byung-man thừa nhận ông có hai con với hôn thê nhưng lập luận rằng mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu sau khi cuộc hôn nhân trước của ông tan vỡ.

"Lời buộc tội không đúng sự thật của con gái nuôi cũ là một hành vi sai trái nghiêm trọng" - phía nam nghệ sĩ hài tuyên bố.

Kim Byung-man đăng ký kết hôn lần đầu vào năm 2010 với một phụ nữ hơn ông 7 tuổi. Thời điểm đó, ông cưới vợ lần đầu còn vợ ông đã từng có một đời chồng và một con gái. Kim Byung-man nhận nuôi con gái riêng của vợ là con hợp pháp, ghi tên cô vào sổ hộ khẩu, trao các quyền hợp pháp tương đương con ruột.

Danh hài chấm dứt mối quan hệ cha con với con riêng vợ cũ- Ảnh 3.

Kim Byung-man trước đó đã nhiều lần nộp đơn xin hủy quan hệ với con nuôi nhưng bị tòa bác bỏ

Cặp đôi chung sống với nhau nhiều năm trước khi ly hôn do rạn nứt không thể hòa giải. Tòa phân tài sản theo tỉ lệ 75% cho Kim Byung-man và 25% cho vợ cũ, kèm theo yêu cầu vợ cũ hoàn trả số tiền lớn. Người vợ cũ kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn nhưng đều bị bác bỏ, cả hai hoàn tất hồ sơ ly hôn vào tháng 9-2023.

Kim Byung-man sau đó nhiều lần nộp đơn xin hủy bỏ quan hệ nhận nuôi với con gái riêng vợ cũ nhưng phần lớn bị tòa bác bỏ.

Kim Byung-man hiện sống cùng hôn thê và hai con. Ông dự định tái hôn ngày 20-9.

Danh hài Kim Byung-man là thành viên trụ cột của chương trình sinh tồn nổi tiếng "Law Of The Jungle" tại Hàn Quốc.

Tin liên quan

Mỹ nhân Kim Bo-ra ly hôn sau gần 1 năm cưới

Mỹ nhân Kim Bo-ra ly hôn sau gần 1 năm cưới

(NLĐO) - Mỹ nhân của màn ảnh Hàn Quốc Kim Bo-ra và đạo diễn Jo Ba-reun đã ly hôn, chỉ sau khoảng gần một năm cưới.

Thêm cặp đôi "phim giả tình thật" tuyên bố ly hôn

(NLĐO) – Nam diễn viên Lý Gia Minh và nữ diễn viên Lưu Vĩnh Hy công bố đường ai nấy bước, để lại nuối tiếc cho người hâm mộ.

Lưu Hiểu Khánh được minh oan vụ bị tố trốn thuế

(NLĐO) - Minh tinh Lưu Hiểu Khánh, 74 tuổi, chính thức được minh oan trong vụ bị cáo buộc tội trốn thuế.

Kim Byung-man danh hài thắng kiện chấm dứt quan hệ cha con nuôi hôn nhân cũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo