Giải trí

Lưu Hiểu Khánh được minh oan vụ bị tố trốn thuế

Minh Khuê

(NLĐO) - Minh tinh Lưu Hiểu Khánh, 74 tuổi, chính thức được minh oan trong vụ bị cáo buộc tội trốn thuế.

Lưu Hiểu Khánh không vi phạm về thuế sau khi điều tra

Truyền thông Hoa ngữ thông tin, ngày 8-8, trang web chính thức của Cục Thuế Thành phố Thượng Hải thuộc Tổng cục Thuế vụ Quốc Gia Trung Quốc đã ra thông báo về vụ điều tra cáo buộc Lưu Hiểu Khánh trốn thuế.

Lưu Hiểu Khánh được minh oan vụ bị tố trốn thuế- Ảnh 1.

Lưu Hiểu Khánh được minh oan

Lưu Hiểu Khánh được minh oan vụ bị tố trốn thuế- Ảnh 2.

Bà không vi phạm về thuế sau điều tra

"Gần đây, cơ quan chúng tôi đã tiến hành điều tra pháp lý những cáo buộc của ông Vương về hành vi vi phạm về thuế của bà Lưu Hiểu Khánh và các công ty liên quan. Kết quả điều tra, chúng tôi không phát hiện vấn đề nào liên quan đến thuế như cáo buộc của ông Vương.

Cơ quan thuế sẽ tăng cường giám sát thuế theo quy định của pháp luật, liên tục tối ưu hóa dịch vụ, thúc đẩy hoạt động tuân thủ pháp luật và nộp thuế trung thực. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của toàn xã hội đối với công tác thuế!" - thông báo viết.

Lưu Hiểu Khánh từng bị ông Vương cáo buộc trốn thuế bằng cách xuất hóa đơn giá trị gia tăng

Ông Vương - một doanh nhân, đã cáo buộc Lưu Hiểu Khánh sử dụng Công ty TNHH truyền thông văn hóa Dịch Hy Thượng Hải, do bà sở hữu 100%, trốn thuế thu nhập cá nhân bằng cách xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Lưu Hiểu Khánh được minh oan vụ bị tố trốn thuế- Ảnh 4.

Lưu Hiểu Khánh từng lên tiếng bác bỏ cáo buộc ngay khi thông tin lan tỏa

Theo ông Vương, Công ty TNHH trang sức Lưu Hiểu Khánh đã từng vay của ông 3,3 triệu nhân dân tệ năm 2020. Đến năm 2021, bà đã chuyển khoản vay 3,3 triệu nhân dân tệ vào Công ty TNHH truyền thông văn hóa Dịch Hy Thượng Hải dưới danh nghĩa trả phí đại diện hình ảnh, xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Ông Vương cho rằng đây là hình thức trốn thuế thu nhập cá nhân bởi thuế này hơn 27% trong khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng chỉ chịu mức thuế 6%.

Theo người tố giác, Cục Kiểm tra số 4 thuộc Cục Thuế Thành phố Thượng Hải đã tiếp nhận báo cáo và sẽ tiến hành điều tra Lưu Hiểu Khánh cùng các công ty liên quan.

Lưu Hiểu Khánh có mối liên quan đến 12 công ty, trong đó 9 công ty đã bị hủy đăng ký hoặc thu hồi giấy phép. Ngoài Công ty TNHH truyền thông văn hóa Dịch Hy Thượng Hải, Công ty TNHH trang sức Lưu Hiểu Khánh bà còn giữ các vai trò tại nhiều công ty khác.

Thời điểm đó, Lưu Hiểu Khánh đưa ra công bố công khai: "Tôi không biết người tố giác - ông Vương và chưa từng liên hệ với ông ta. Nội dung tố giác của ông Vương không phải sự thật khách quan và hoàn toàn mang tính ác ý".

Năm 2002, Lưu Hiểu Khánh từng được xác định trốn và thiếu tổng số thuế 20 triệu nhân dân tệ, vi phạm luật kinh doanh. Bà ngồi tù 422 ngày và sau khi tự do năm 2005 đã trở lại làng giải trí với những vai nhỏ. Về sau, bà phấn đấu trở lại nổi tiếng và được mời nhiều dự án phim.

Lưu Hiểu Khánh được minh oan vụ bị tố trốn thuế- Ảnh 5.

Bà vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật ở tuổi 74

Lưu Hiểu Khánh được minh oan vụ bị tố trốn thuế- Ảnh 6.

Tin liên quan

Rộ tin Lưu Hiểu Khánh ly hôn ở tuổi 73

Rộ tin Lưu Hiểu Khánh ly hôn ở tuổi 73

(NLĐO) - Minh tinh Lưu Hiểu Khánh, 73 tuổi, được cho là đã ly hôn cùng người chồng thứ tư là doanh nhân Vương Hiểu Ngọc và hiện đang hẹn hò nhiều người khác. Tuy nhiên, Lưu Hiểu Khánh chưa chính thức lên tiếng về việc này.

Lưu Hiểu Khánh bác bỏ cáo buộc trốn thuế

(NLĐO) - Minh tinh Lưu Hiểu Khánh, 74 tuổi, khẳng định những cáo buộc bà trốn thuế là sai sự thật, mang tính ác ý.

Mariah Carey bây giờ ra sao?

(NLĐO)- Mariah Carey trở lại, giữ vững phong độ khi "bắt tay" cùng Shenseea và Kehlani, phát hành ca khúc thứ 2 trong album "Here for it all".

