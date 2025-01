Đánh nhau ở trung tâm TP HCM khi lưu thông, 2 người bị bắt

Ngày 10-1, Công an quận 3 (TP HCM) cho biết đã bắt Võ Tấn An (SN 1987) và Nguyễn Bình Tây (SN 1989) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và đang tiếp tục làm rõ hành vi của Phùng Thanh Triều (SN 1971).

Theo thông tin ban đầu, An là phụ xe buýt số 30, ông Triều là tài xế xe buýt, còn Tây chạy xe ôm công nghệ.

Trưa 7-1, tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), những người này có hành vi xô xát, gây rối.

Nguyễn Bình Tây

Cụ thể, Tây chạy xe máy chở khách phía sau chạy làn bên phải của xe 2 bánh. Khi đến trước giao lộ Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), Tây cho xe chạy chậm lại.

Lúc này xe buýt chạy phía sau bấm còi xin vượt nhưng Tây không để ý và cho xe dừng lại vì đèn tín hiệu chuyển sang đỏ.

Võ Tấn An

An xuống xe cầm hung khí đánh vào người Tây rồi quay lại xe buýt. Tây đã nắm áo An và hai bên giằng co.

Ông Triều bước xuống xe buýt để giải quyết nhưng đã được người đi đường can ngăn. Vì muốn làm cho ra lẽ nên Tây dừng xe máy trước đầu xe buýt không cho xe buýt di chuyển, đồng thời gọi điện báo Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3 đến làm việc.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên đường cần nghiêm chỉnh thực hiện đúng luật và thực hiện ứng xử văn minh, văn hoá trong giao thông để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội.



Trước đó, giữa tháng 12-2024, Công an quận 3 (TP HCM) đã ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thanh Bằng (SN 1963), Phạm Duy Niên (SN 2004) và Lê Minh Hiền (SN 1987) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Lái xe, phụ xe buýt số 14 và shipper bị công an bắt

Bằng là lái xe buýt số 14, Niên là phụ xe còn Hiền là nhân viên giao hàng. Trưa 10-12, Hiền lưu thông trên đường Võ Văn Tần (quận 3). Khi đến giao lộ Võ Văn Tần – Lê Quý Đôn (quận 3) thì xe buýt số 14 ép xe của Hiền vào lề đường.

Việc này khiến Hiền bị chao đảo nhưng chưa ngã xe. Hiền bực tức nên điều khiển xe máy đuổi theo xe buýt đến trước số 60 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Sau đó, Hiền chặn trước đầu xe buýt tại giữa lòng đường, chửi bới tài xế xe buýt. Lúc này, lái xe buýt là Võ Thanh Bằng xuống xe, cầm theo cây sắt xô xát nhau gây ùn ứ giao thông và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Sự việc được người đi đường quay video lại và đăng lên mạng xã hội.