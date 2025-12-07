HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Danh sách 40 xã, phường "An toàn khu" ở Cà Mau

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Cà Mau có 40 đơn vị hành chính cấp xã được công nhận xã, phường "An toàn khu" trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Ngày 7-12, ông Lê Minh Hiền - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau – cho biết UBND tỉnh vừa có quyết định về việc công nhận thêm 22 xã, phường "An toàn khu" trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn.

Các đơn vị được công nhận xã, phường "An toàn khu" gồm: xã Tạ An Khương; xã Quách Phẩm; xã Nguyễn Phích; xã Khánh Lâm; xã Đất Mũi; xã Tân Ân; xã Sông Đốc; xã Năm Căn; xã Tam Giang; xã Lương Thế Trân; xã Tân Hưng; xã Phong Thạnh; xã Hồng Dân; xã Vĩnh Lộc; xã Ninh Thạnh Lợi; xã Ninh Quới; xã Định Thành; xã Long Điền; xã Hưng Hội; xã Châu Thới; phường Lý Văn Lâm và phường Giá Rai.

Người dân xã, phường An toàn khu của Cà Mau được hưởng những quyền lợi gì? - Ảnh 1.

Xã Thanh Tùng là một trong những địa phương được công nhận "An toàn khu"

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã có quyết định công nhận xã, phường "An toàn khu" trên địa bàn đối với 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: xã Tân Thuận; xã Tân Tiến; xã Trần Phán; xã Thanh Tùng; xã Đầm Dơi; xã U Minh; xã Phan Ngọc Hiển; xã Khánh Bình; xã Đá Bạc; xã Khánh Hưng; xã Trần Văn Thời; xã Trí Phải; xã Biển Bạch; xã Cái Đôi Vàm; xã Phú Mỹ; xã Hưng Mỹ; xã Cái Nước và phường An Xuyên.

"Đến thời điểm này, Cà Mau có 40/64 đơn vị hành chính cấp xã đã được công nhận xã, phường "An toàn khu". Dân số của 40 đơn vị hành chính cấp xã này là 1.590.731/2.612.105 người" – ông Hiền thông tin thêm.

Người dân thường trú tại các xã "An toàn khu" sẽ được nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) và hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định… Ngoài ra, còn được ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cũng như phát triển kinh tế - xã hội…

Thủ tướng: Ngày 19-12 đưa vào vận hành toàn tuyến cao tốc nối từ Cao Bằng - Cà Mau

Thủ tướng: Ngày 19-12 đưa vào vận hành toàn tuyến cao tốc nối từ Cao Bằng - Cà Mau

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ngày 19-12-2025 phải đưa vào vận hành toàn tuyến đường bộ cao tốc để thông tuyến từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang gợi ý giải pháp để Cà Mau phát triển

(NLĐO) – Ông Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Cà Mau đạt được trong thời gian qua

Ông Nguyễn Hồ Hải tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

(NLĐO) – Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

bảo hiểm y tế Cà Mau xã, phường An toàn khu
