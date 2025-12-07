Danh sách 40 xã, phường "An toàn khu" ở Cà Mau

Ngày 7-12, ông Lê Minh Hiền - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau – cho biết UBND tỉnh vừa có quyết định về việc công nhận thêm 22 xã, phường "An toàn khu" trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn.

Các đơn vị được công nhận xã, phường "An toàn khu" gồm: xã Tạ An Khương; xã Quách Phẩm; xã Nguyễn Phích; xã Khánh Lâm; xã Đất Mũi; xã Tân Ân; xã Sông Đốc; xã Năm Căn; xã Tam Giang; xã Lương Thế Trân; xã Tân Hưng; xã Phong Thạnh; xã Hồng Dân; xã Vĩnh Lộc; xã Ninh Thạnh Lợi; xã Ninh Quới; xã Định Thành; xã Long Điền; xã Hưng Hội; xã Châu Thới; phường Lý Văn Lâm và phường Giá Rai.

Xã Thanh Tùng là một trong những địa phương được công nhận "An toàn khu"

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã có quyết định công nhận xã, phường "An toàn khu" trên địa bàn đối với 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: xã Tân Thuận; xã Tân Tiến; xã Trần Phán; xã Thanh Tùng; xã Đầm Dơi; xã U Minh; xã Phan Ngọc Hiển; xã Khánh Bình; xã Đá Bạc; xã Khánh Hưng; xã Trần Văn Thời; xã Trí Phải; xã Biển Bạch; xã Cái Đôi Vàm; xã Phú Mỹ; xã Hưng Mỹ; xã Cái Nước và phường An Xuyên.

"Đến thời điểm này, Cà Mau có 40/64 đơn vị hành chính cấp xã đã được công nhận xã, phường "An toàn khu". Dân số của 40 đơn vị hành chính cấp xã này là 1.590.731/2.612.105 người" – ông Hiền thông tin thêm.

Người dân thường trú tại các xã "An toàn khu" sẽ được nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) và hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định… Ngoài ra, còn được ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cũng như phát triển kinh tế - xã hội…