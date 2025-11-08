Chiều 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 26 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Nhật Bắc

Hiện, cả nước đã có hơn 2.400 km đường bộ cao tốc, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai các dự án cao tốc để hết năm 2025 hoàn thành mục tiêu cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc. Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được tập trung thi công, trong đó, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 bám sát kế hoạch để hoàn thành trong tháng 12-2025; dự án thành phần 3 đạt 56,5% giá trị hợp đồng, trong đó gói thầu nhà ga và khu trung tâm đạt khoảng 61,5%; dự án thành phần 4 được các nhà thầu cam kết cơ bản hoàn thành trong tháng 12-2025.

Sau khi nghe lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương báo cáo, kết luận Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể" năm 2025 sẽ hoàn thành các mục tiêu cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.700 km đường ven biển và ngày 19-12-2025 khánh thành tuyến cao tốc từ Cao Bằng - Cà Mau.

Nhấn mạnh quan điểm "Đảng đã lãnh đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đã đồng hành, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", Thủ tướng cũng nhắc lại mục tiêu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc và có khoảng 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025. Thủ tướng yêu cầu đồng loạt khánh thành và đề xuất các dự án khởi công vào ngày 19-12, tạo khí thế bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân Tết dương lịch 2026 và Tết Bính Ngọ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ngày 19-12 phải đưa vào vận hành toàn tuyến đường bộ cao tốc để thông tuyến từ Cao Bằng đến Cà Mau. Ảnh: Nhật Bắc

Yêu cầu phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm đối với một số dự án còn khối lượng nhiều như (Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, Tuyên Quang - Hà Giang) để bảo đảm chắc chắn hoàn thành năm 2025 để đạt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc.

Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các địa phương tập trung triển khai hệ thống đường bộ ven biển, bảo đảm mục tiêu đến đến hết năm 2025 cả nước có khoảng 1.700 km.

Đối với dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng lưu ý đây là dự án có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tuy nhiên với thời gian còn lại của năm 2025 chỉ khoảng 2 tháng, khối lượng còn lại rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành theo yêu cầu. Các bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhân dân về tiến độ triển khai Dự án, phục vụ cho chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19-12; lưu ý phải bảo đảm tính đồng bộ từ công trình trung tâm là nhà ga hành khách, đài không lưu, các công trình dịch và đường kết nối. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, kịp thời giải quyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ Dự án...