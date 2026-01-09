HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Danh sách 7 đàn em của Được Đất Bắc vừa bị bắt, là ai?

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM mở rộng điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản đã bắt 7 đồng phạm của Được Đất Bắc

Mở rộng điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản (đòi nợ thuê), Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố 7 đối tượng đồng thời phát hiện, khởi tố 1 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng

Ngày 9-1, Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam 7 đồng phạm của Hồ Thành Được về tội "Cưỡng đoạt tài sản" gồm: Nguyễn Quốc Tấn (SN 1977), Nguyễn Hữu Tính (SN 1987), Nguyễn Thanh Linh (SN 1991), Nguyễn Minh Hiệp (SN 1988), Trần Anh Nghĩa (SN 1991), Trương Công Định (SN 1996) và Nguyễn Tấn Phát (SN 1992).

Clip Công an TPHCM bắt các đàn em của Được Đất Bắc

Đồng thời Công an TPHCM cũng bắt giữ Nguyễn Trung Thế Lữ (SN 1994) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Đáng chú ý, theo kết quả điều tra, Lữ cũng là bị hại của nhóm Hồ Thành Được

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Trung Thế Lữ không chỉ là bị hại trong vụ Cưỡng đoạt tài sản mà còn có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bà B.T.H (SN 1976).

Cụ thể, Nguyễn Trung Thế Lữ đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và lòng tin của bà H., đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có mối quan hệ, quen biết và có thể "kết nối" để "lo" cho 4 nhân viên của bà H. đang bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc".

- Ảnh 1.

Nguyễn Trung Thế Lữ

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Trung Thế Lữ hoàn toàn không có khả năng, không liên hệ với bất kỳ cá nhân nào như đã hứa hẹn. Toàn bộ số tiền nhận từ bà H., Lữ sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Nguyễn Trung Thế Lữ đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà B.T.H. là 2,5 tỉ đồng.

- Ảnh 2.

Nhóm các đối tượng vừa bị bắt

Trước đó, ngày 22-12, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thành Được (biệt danh Được "Đất Bắc", SN 1991, quê Đồng Tháp) cùng 19 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản". 

Danh sách 7 đàn em của Được Đất Bắc vừa bị bắt, là ai? - Ảnh 1.

Được Đất Bắc

Qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TPHCM phát hiện một đường dây đòi nợ thuê trái pháp luật núp bóng các công ty mua bán nợ và dịch vụ bảo vệ, do Hồ Thành Được cầm đầu.

Được chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc, tuyển nhân viên tổ chức hoạt động "thu hồi nợ". Các công ty này ký hợp đồng mua bán nợ "giả cách" với các cá nhân có nợ khó đòi, thực chất là hợp thức hóa hành vi đòi nợ thuê, hưởng từ 10% đến 50% số tiền thu hồi.

Sau khi ký hợp đồng, nhóm đối tượng mặc đồng phục, sử dụng xe ô tô gắn logo công ty, nhiều lần đến nhà con nợ gây áp lực tinh thần, la lối, quay clip đăng mạng xã hội để bôi xấu, ép trả nợ. Một số trường hợp còn nhắn tin, gọi điện khủng bố, gửi thông báo nợ đến nơi làm việc người thân nạn nhân.

Khám xét 6 địa điểm, công an thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 ô tô và nhiều thiết bị điện tử. Bước đầu xác định băng nhóm này đã cưỡng đoạt hơn 1 tỉ đồng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Tin liên quan

Những phát ngôn gây sốc của "tổng tài" Được Đất Bắc trước khi bị bắt

Những phát ngôn gây sốc của "tổng tài" Được Đất Bắc trước khi bị bắt

(NLĐO) - Trước khi bị bắt, kênh TikTok của Được Đất Bắc nhiều clip triệu view với những phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội

Được Đất Bắc sa lưới: Khi bạo lực núp bóng "dịch vụ"

(NLĐO) - Sau khi Được Đất Bắc sa lưới, Công an TPHCM khẩn trương điều tra làm rõ 478 hợp đồng mua bán nợ đã thu giữ

"Tổng tài" Được Đất Bắc khai gì tại Công an TPHCM?

(NLĐO) - Khi bị Công an TPHCM bắt giữ, Được Đất Bắc đã thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản, mong muốn được tha thứ

chiếm đoạt tài sản không gian mạng đòi nợ thuê cưỡng đoạt tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc thu hồi nợ thiết bị điện tử
