HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

"Tổng tài" Được Đất Bắc khai gì tại Công an TPHCM?

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Khi bị Công an TPHCM bắt giữ, Được Đất Bắc đã thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản, mong muốn được tha thứ

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì, phá chuyên án do Hồ Thành Được (SN 1991, tức Được Đất Bắc, quê Đồng Tháp) cầm đầu. 

Công an TPHCM đã ra lệnh bắt để tạm giam Hồ Thành Được cùng 19 người khác về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Qua xác lập chuyên án, Ban Chuyên án xác định Hồ Thành Được chỉ đạo đàn em thành lập ba pháp nhân gồm Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc. 

"Tổng tài" Được Đất Bắc khai gì tại Công an TPHCM? - Ảnh 1.

Được Đất Bắc cùng nhóm đàn em thân cận

Các công ty này tổ chức bộ phận "thu hồi nợ", ký hợp đồng mua bán nợ giả cách để che giấu hành vi đòi nợ thuê trái pháp luật, hưởng lợi từ 10% đến 50% số tiền thu hồi.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Thành Được thừa nhận chính mình là người trực tiếp điều hành Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620.

"Tổng tài" Được Đất Bắc khai gì tại Công an TPHCM? - Ảnh 2.

Được Đất Bắc trên mạng xã hội

"Tôi ký hợp đồng mua bán nợ nhưng thực chất là tôi chỉ đi đòi nợ thôi. Tôi biết từ ngày 1-1-2021 Luật đã cấm đòi nợ thuê cho nên tôi thành lập công ty mua bán nợ để lách luật đi đòi nợ. Hành vi của tôi là cưỡng đoạt tài sản, là hành vi đi đòi nợ thuê", Hồ Thành Được khai nhận.

Hồ Thành Được khai tiếp: "Cụ thể, hợp đồng 500 triệu ở Bình Dương, tôi kéo nhân viên hơi đông đến để gây áp lực tinh thần cho người đang thiếu nợ nhằm mục đích cho họ thanh toán tiền. Sau đó họ sẽ trả tiền cho công ty. Số tiền đó tôi được hưởng 25%. Sau khi tôi làm việc với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM thì tôi thấy hành vi của tôi là sai trái, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tôi mong được tha thứ"

Quá trình đòi nợ, Hồ Thành Được cùng nhóm đàn em mặc đồng phục, sử dụng ô tô dán logo công ty, nhiều lần đến nhà con nợ gây áp lực tinh thần, la lối, quay clip đăng mạng xã hội nhằm bôi xấu, ép trả nợ và quảng bá hoạt động. Một số trường hợp còn nhắn tin, gọi điện khủng bố người thân nạn nhân.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an TPHCM đồng loạt khám xét 6 địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng, thu 478 hợp đồng mua bán nợ cùng nhiều tang vật. Kết quả điều tra ban đầu làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỉ đồng. 

Tin liên quan

Kiểu thu hồi nợ "đòi cho bỏ ghét" của Được Đất Bắc

Kiểu thu hồi nợ "đòi cho bỏ ghét" của Được Đất Bắc

(NLĐO) - Trên mạng xã hội, Được Đất Bắc liên tục đăng tải clip khoe mẽ quan hệ rộng, đòi nợ khắp nơi thu hút hàng chục triệu lượt xem

Công an TPHCM khuyến cáo quan trọng sau khi "Được Đất Bắc" sa lưới

(NLĐO) - "Được Đất Bắc", kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây đòi nợ thuê dưới vỏ bọc công ty mua bán nợ bị bắt, Công an TPHCM ra khuyến cáo quan trọng

Công an TPHCM bắt "Được Đất Bắc"

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khám xét nhiều địa điểm, bắt giữ Hồ Thành Được cùng các đồng phạm, thu giữ nhiều tang vật

Công an TPHCM Hồ Thành Được Được Đất Bắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo