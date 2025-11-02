Danh sách 8 dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai được vay gói tín dụng 120.000 tỉ đồng

Ngày 2-11, thông báo từ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh vừa bổ sung thêm 3 dự án vào danh sách đủ điều kiện vay vốn ưu đãi từ Chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng dành cho nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Nhà ở xã hội A6-A7 phường Trấn Biên

Ba dự án mới được bổ sung gồm: Chung cư NƠXH tại Khu dân cư xã Long Thành, Dự án NƠXH khu đất 1,4 ha (phường Long Hưng) và Chung cư NƠXH NXH2 - Khối A, B (phường Phước Tân).

Trước đó, Đồng Nai đã có 5 dự án được công bố đủ điều kiện vay vốn, gồm: Khu nhà ở công nhân xã Nhơn Trạch, Chung cư phục vụ công nhân tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo (Trảng Bom), NƠXH phường Bảo Vinh, Nhà ở xã hội A6-A7 (phường Trấn Biên) và Khu NƠXH Hưng Thịnh (phường Bình Phước).

Việc công bố danh sách các dự án đủ điều kiện vay gói tín dụng 120.000 tỉ đồng là cơ sở để các ngân hàng triển khai cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư và người mua nhà, góp phần thúc đẩy phát triển quỹ NƠXH trên địa bàn tỉnh.