Thời sự

Bước tiến mới của nhà ở xã hội

Bài và ảnh: QUỐC ANH

Các động thái gần đây thể hiện TP HCM đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội

Những ngày cuối tháng 8, phóng viên Báo Người Lao Động trở lại công trường một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP HCM.

Trầm lắng

Tại dự án nhà ở xã hội MR1 quy mô hơn 700 căn hộ thuộc dự án khu dân cư Tân Thuận Tây (quận 7 cũ, nay là phường Tân Thuận), ghi nhận cho thấy khu đất 3 năm trước diễn ra lễ khởi công thì nay khung cảnh khá vắng vẻ, được tận dụng làm bãi đậu xe, chứa vật liệu xây dựng.

Dự án nhà ở xã hội Lê Thành - Tân Kiên (xã Tân Nhựt) với quy mô 4 block chung cư cao 18 tầng và 2 block thương mại dịch vụ với tổng cộng 1.445 căn hộ có thời điểm động thổ gần hơn là năm 2024. Tuy nhiên, giống như 2 dự án trên, báo cáo của cơ quan chức năng cho thấy đến hiện tại không nằm trong diện "đang thi công".

Bước tiến mới của nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Như nhiều dự án khác, dự án nhà ở xã hội ở phường Long Trường được kỳ vọng hết cảnh đìu hiu

Một dự án mang lo ngại về tiến độ nữa là dự án nhà lưu trú công nhân tại KCX Linh Trung II (giai đoạn 2 - quy mô 350 căn) khi 3 năm trước được khởi công ép cọc thử. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay công trình chưa khởi sắc.

Khá hơn một chút là dự án nhà ở xã hội phường Long Trường quy mô hơn 600 căn với bốn bề quây tôn bao quanh hàng chục cọc bê-tông. Còn hiếm hoi, dự án khởi công năm 2022 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng là dự án nhà ở xã hội Nguyên Sơn (xã Bình Hưng) quy mô 242 căn.

Bức tranh nhà ở xã hội tính từ năm 2021 tới trước thời điểm sáp nhập cho thấy TP HCM hoàn thành 6 dự án với quy mô 2.745 căn hộ. Ngoài ra, còn 4 dự án đang thi công, hứa hẹn cung cấp 2.874 căn hộ trong năm 2025. Nhìn chung, kết quả khá khiêm tốn so với kế hoạch là từ 26.200 - 35.000 căn cho giai đoạn 2021 - 2025.

Chuyển động

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, trên khu đất rộng hơn 12.000 m² với mục tiêu phục vụ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm và các trường hợp khác theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, thông tin công trình gồm 3 khối chung cư cao 20 tầng, tổng cộng 864 căn hộ, kết hợp nhà ở với thương mại - dịch vụ nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân. Với dự án này, lãnh đạo UBND TP HCM kỳ vọng hoàn thành đúng tiến độ là thi công xong trước năm 2028, trở thành hình mẫu nhà ở xã hội mới, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Một dự án được kỳ vọng nữa là dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình khởi công hôm 19-8 vừa qua. Đây là một trong 250 công trình đồng loạt khởi công trên cả nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 387 tỉ đồng, cung cấp 209 căn hộ có diện tích từ 51,5 đến 69,5 m².

Nhiệm vụ trọng tâm

Nói về công tác xây dựng nhà ở xã hội, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cho hay thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành chỉ tiêu 199.400 căn đến năm 2030. Riêng năm 2025 con số phải hoàn thành là 13.040 căn (bao gồm cả tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước đây).

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, UBND TP HCM đã và đang khẩn trương chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn nghiên cứu triển khai. Song song với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Thành phố cũng đẩy mạnh công tác giao đất, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội… theo hướng rút gọn, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch. Mục tiêu cuối cùng là đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, sắp tới có nhiều dự án được khởi công hoặc phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Từ đó, tạo đà mở rộng nguồn cung trong những năm tiếp theo. Những kết quả bước đầu này không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao của thành phố mà còn cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, bài bản trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nơi mỗi người dân đều có cơ hội an cư, lập nghiệp. 

Hy vọng

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, nhận xét năm 2022 thành phố khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội nhưng hầu hết đều bị đứng. Trong bối cảnh nguồn cung bị hạn chế, các cấp thẩm quyền và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và nhiều vướng mắc dần được tháo gỡ.

Thị trường nhà ở đang chờ đợi điều quan trọng khi cơ quan thẩm quyền tập trung sửa đổi Luật Đất đai vì đây là cơ sở để tiếp tục sửa đổi các luật liên quan để giải quyết nhiều trở ngại về đất đai, nhà ở. Điều đáng chờ đợi nữa, theo ông Châu, đó là Chính phủ ban hành nghị định sau khi Quốc hội có Nghị quyết về thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia...


