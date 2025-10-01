Danh sách Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 1-10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - thông tin Bộ Chính trị đã có quyết định về việc ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhận nhiệm vụ mới.

Cũng tại đại hội, ông Nguyễn Thành Tâm đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Ngô Chí Cường thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: Bà Nguyễn Hải Trâm, bà Châu Thị Mỹ Phương, ông Trần Trí Quang và ông Phan Văn Thắng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp gồm 16 người, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 53 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 53 người:

1. Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

2. Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng tỉnh.

3. Ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

5. Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

6. Ông Nguyễn Văn Mười, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

7. Ông Phan Văn Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

8. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

9. Ông Phan Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

10. Ông Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

11. Ông Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

12. Ông Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

13. Ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

14. Ông Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

15. Ông Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

16. Ông Phan Phùng Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường Mỹ Phước Tây.

17. Bà Phạm Thị Mai Tiên, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

18. Bà Nguyễn Thị Lan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

19. Ông Đoàn Văn Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

20. Ông Nguyễn Phước Dũng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

21. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

22. Bà Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

23. Bà Huỳnh Thị Tuyết Vui, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

24. Ông Tạ Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

25. Ông Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

26. Ông Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

27. Ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

28. Bà Nguyễn Kim Tuyến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

29. Bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

30. Ông Nguyễn Thế Hồng Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng.

31. Ông Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

32. Ông Lê Quang Trí, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

33. Ông Nguyễn Văn Dương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế

34. Ông Phạm Văn An, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh.

35. Bà Võ Thị Hoài Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

36. Ông Nguyễn Thanh Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

37. Ông Huỳnh Xuân Long, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh.

38. Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

39. Ông Phạm Việt Kiên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Quý.

40. Ông Lý Văn Giàu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Nông.

41. Ông Huỳnh Minh Thức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Long.

42. Ông Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sa Đéc.

43. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hồng.

44. Ông Cao Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND xã Thanh Bình.

45. Ông Nguyễn Hùng Tráng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND phường Cao Lãnh.

46. Bà Trần Thị Quý, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Trà.

47. Ông Nguyễn Kiên Cường, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND phường Trung An.

48. Ông Ngô Huỳnh Quang Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Tho.

49. Ông Bùi Thái Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Phú Đông.

50. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gò Công.

51. Ông Nguyễn Việt Thắng, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

52. Ông Kiều Hoài Phong, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh.

53. Ông Lê Quang Khôi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh.

