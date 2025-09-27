Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 27-9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội Đại biểu TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 77 người
Tại đại hội, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 77 người:
1. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy.
2. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố.
4. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
5. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy.
6. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy.
7. Bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
8. Ông Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.
9. Ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.
10. Ông Huỳnh Văn Hung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
11. Ông Huỳnh Việt Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố.
12. Ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
13. Bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố.
14. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.
15. Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp.
16. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh.
17. Ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Ngã Bảy.
18. Ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng.
19. Bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều.
20. Bà Lư Thị Ngọc Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Bí thư Thành Đoàn.
21. Bà Hồ Thu Ánh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vị Thủy.
22. Ông Nguyễn Văn Bảy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
23. Ông Ngô Thái Chân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
24. Bà Nguyễn Thị Huệ Chi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
25. Ông Nguyễn Du, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy.
26. Bà Phạm Thị Thùy Dung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân.
27. Ông Đồng Hoàng Dũng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.
28. Ông Lê Tiến Dũng, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Thường trực Sở Xây dựng.
29. Ông Lê Văn Điện, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.
30. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.
31. Ông Thái Quang Hải, Thành ủy viên, Chánh án TAND thành phố.
32. Ông Nguyễn Văn Hoà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.
33. Ông Trần Chí Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.
34. Ông Trần Ngọc Hùng, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp.
35. Ông Thái Đăng Khoa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Lợi.
36. Ông Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.
37. Bà Lê Thị Thanh Lam, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố.
38. Bà Phạm Lệ Lam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Trường Khánh.
39. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND thành phố.
40. Ông Trần Thanh Liêm, Thành ủy viên, Quyền Giám đốc Sở Nội vụ.
41. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.
42. Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Thành ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố.
43. Ông Bùi Hữu Lộc, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đại Thành.
44. Ông Phan Vĩnh Lộc, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Vị Tân.
45. Bà Lê Thị Sương Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.
46. Ông Huỳnh Hoàng Mến, Thành ủy viên, Quyền Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố.
47. Ông Huỳnh Mười Một, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Cờ Đỏ.
48. Ông Vương Quốc Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.
49. Ông Đào Chí Nghĩa, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố.
50. Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đại Ngãi.
51. Ông Lê Trọng Nguyên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Cù Lao Dung.
52. Ông Huỳnh Ngọc Nhã, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố.
53. Ông Huỳnh Thanh Phong, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ.
54. Ông Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hỏa Lựu.
55. Ông Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy.
56. Ông Nguyễn Minh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
57. Ông Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
58. Ông Nguyễn Văn Quân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp.
59. Ông Lý RoTha, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.
60. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ.
61. Ông Nguyễn Văn Sử, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.
62. Ông Nguyễn Minh Tâm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Phú.
63. Ông Mai Văn Tân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng.
64. Ông Lâm Tiến Thạch, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Long Phú.
65. Ông Đoàn Quốc Thật, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Long Mỹ.
66. Bà Dương Thị Kim Thuý, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Xuyên.
67. Bà Trần Thị Thanh Thuý, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố.
68. Ông Ngô Anh Tín, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
69. Bà Võ Thị Mỹ Trang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.
70. Ông Nguyễn Thanh Tràng, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an thành phố.
71. Ông Nguyễn Minh Trí, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Châu Thành.
72. Ông Võ Văn Trung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Xà Phiên.
73. Ông Huỳnh Minh Truyền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Long Tuyền.
74. Ông Phạm Tuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Tú.
75. Ông Nguyễn Khánh Tùng, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố.
76. Bà Tô Ái Vang, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố.
77. Ông Trần Quốc Vũ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.
Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 18 người:
1. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy.
2. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố.
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố.
4. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
5. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy.
6. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy.
7. Bà Phạm Thị Phượng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.
8. Ông Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.
9. Ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.
10. Ông Huỳnh Văn Hung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
11. Ông Huỳnh Việt Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố.
12. Ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
13. Bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố.
14. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.
15. Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp.
16. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh.
17. Ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Ngã Bảy.
18. Ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng.
