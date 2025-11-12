HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM: Thêm 4 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ

PHAN ANH

(NLĐO) - Tính đến hết ngày 11-11-2025, TPHCM đã tiếp nhận 15.196 lượt ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ gần 225 tỉ đồng và hơn 7 tỉ đồng hàng hóa

Chiều 12-11, hướng về đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão, lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Hồng Ân bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước tấm lòng của các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ và người lao động đã chung tay ủng hộ, hướng về đồng bào vùng thiên tai.

TPHCM: Thêm 4 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Hồng Ân phát biểu tại buổi tiếp nhận

"Đây là nguồn động viên tinh thần quý báu, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố. Những món quà ý nghĩa này sẽ góp phần giúp người dân các địa phương có thêm nguồn lực để sớm ổn định cuộc sống" - ông Phan Hồng Ân nhấn mạnh.

Tại buổi tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Cứu trợ thành phố đã tiếp nhận tổng kinh phí ủng hộ tiền và hàng hóa hơn 4 tỉ đồng của 17 đơn vị và doanh nghiệp; trong đó hàng hóa trị giá hơn 1,4 tỉ đồng.

TPHCM: Thêm 4 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 2.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ TPHCM tiếp nhận bảng tượng trưng kinh phí ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ và trao thư cảm ơn cho đơn vị ủng hộ

Tính đến hết ngày 11-11-2025, Ban Vận động Cứu trợ thành phố đã tiếp nhận 15.196 lượt ủng hộ với số tiền gần 225 tỉ đồng và 19.000 túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, 90 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm, gồm: mì gói, sữa các loại, chăn, mền, quần áo, nước suối, tập, sách, đồ dùng học tập... với tổng giá trị hơn 7 tỉ đồng.

Được biết, trong các ngày 11 và 12-11-2025, đoàn công tác TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao hỗ trợ tại TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Từ ngày 18-9 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Cứu trợ TPHCM đã tổ chức 5 đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Một số hình ảnh ý nghĩa tại buổi tiếp nhận:

TPHCM: Thêm 4 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 3.

TPHCM: Thêm 4 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 4.

TPHCM: Thêm 4 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 5.

TPHCM: Thêm 4 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 6.

TPHCM: Thêm 4 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 7.

