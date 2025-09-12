Danh thắng Tam Chúc trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Ngày 11-9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1959/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025) cho 4 di tích.

Danh thắng Tam Chúc - một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Ninh Bình. Ảnh: Tuấn Minh

Trong số này có 2 di tích của tỉnh Ninh Bình gồm: Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc (phường Tam Chúc, tỉnh Hà Nam cũ), Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Cổ Lễ (xã Cổ Lễ, tỉnh Nam Định cũ).

Cũng được xếp hạng đợt này còn có 2 di tích gồm: Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại tỉnh Nghệ An.

Danh thắng Tam Chúc tọa lạc tại phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình, là một khu vực có cảnh quan karst đá vôi nhiệt đới ẩm, có ý nghĩa địa chất nổi bật, tương tự như ở Tràng An. Danh thắng này cũng mang yếu tố đại diện cho các quá trình sinh thái và sinh vật, là môi trường sống của quần thể Voọc mông trắng, một trong những loài linh trưởng quý hiếm nhất thế giới với số lượng lên đến hơn 400 cá thể.

Tam Chúc cũng được các nhà khảo cổ học ghi nhận là nơi cư trú của người Việt cổ, chịu ảnh hưởng của văn hóa Hòa Bình cách đây từ 20.000 đến 30.000 năm. Khu vực này cũng là nơi lưu giữ những dấu tích về sự hình thành và phát triển của Phật giáo, đặc biệt gắn liền với Thiền sư Nguyễn Minh Không thời nhà Lý và Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Chùa Cổ Lễ (xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình)

Trong khi, chùa Cổ Lễ, tên chữ là Thần Quang tự, thuộc xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình, được khởi dựng từ thời Lý (thế kỷ XII) gắn liền với công lao của Đức Thánh tổ Nguyễn Minh Không.

Chùa có điểm đặc biệt là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống phương Đông với kiến trúc Gothic phương Tây, thể hiện sự giao hòa giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo.

Trải qua nhiều biến cố, công trình vẫn được gìn giữ gần như nguyên trạng, trở thành một kiệt tác kiến trúc Đông - Tây vô cùng quý hiếm.

Với 2 di tích vừa được công nhận, đến thời điểm này, tỉnh Ninh Bình có 10 di tích quốc gia đặc biệt gồm: Quần thể danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động (phường Tây Hoa Lư và Nam Hoa Lư); Khu di tích đền Trần và chùa Phổ Minh (phường Nam Định); khu di tích cố đô Hoa Lư (phường Tây Hoa Lư); Di tích đền Trần Thương (thuộc xã Trần Thương); Chùa Keo Hành Thiện (thuộc xã Xuân Hồng); Chùa Long Đọi Sơn (thuộc phường Tiên Sơn); Núi Non Nước (thuộc phường Hoa Lư); Đền Xám (thuộc phường Hồng Quang); Danh thắng Tam Chúc (phường Tam Chúc) và di tích chùa Cổ Lễ (xã Cổ Lễ).



