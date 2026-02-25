Danh thủ Nguyễn Văn Vinh, cựu Giám đốc kỹ thuật HAGL, qua đời

Danh thủ Nguyễn Văn Vinh ra đi nhẹ nhàng lúc 3 giờ 30 phút ngày 25-2. Lễ tang sẽ được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Thủ Đức, TP HCM). Lễ viếng nguyên Giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu từ lúc 19 giờ 30 ngày 25-2 và lễ động quan diễn ra sáng 27-2.

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh là người góp công lớn trong hành trình phát triển bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Ông thường được giới cầu thủ và đồng nghiệp gọi với cái tên thân mật "bố Vinh Gia Lai" hay "ông già Ninh Thuận". Đương thời, ông Vinh là "quân sư" cho chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), từng ngồi vị trí Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL.

Khi còn thi đấu, khoác áo Thể Công trước năm 1975, ông Vinh được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc của miền Bắc, cùng thời với các danh thủ nổi tiếng bóng đá Việt Nam như: Lê Thế Thọ, Trần Duy Long....

Giải nghệ, ông Vinh chuyển sang nghiệp huấn luyện và được đánh giá là chiến lược gia giàu chuyên môn và kinh nghiệm bậc nhất làng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Không chỉ am hiểu sâu về kỹ - chiến thuật bóng đá hiện đại, HLV Nguyễn Văn Vinh còn biết cách khai phá tiềm năng cầu thủ, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lối chơi hoa mỹ của CLB HAGL dưới thời bầu Đức.

Phối hợp cùng danh thủ Thái Lan Kiatisuk, ông Vinh đã đưa CLB HAGL lên vị thế đỉnh cao bóng đá Việt Nam, với 2 chức vô địch quốc gia, siêu cúp quốc gia.... Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal - JMG ra đời vào năm 2007 và trở thành thành cái nôi đào tạo bóng đá trẻ danh tiếng Việt Nam cũng có dấu ấn của huyền thoại bóng đá sinh năm 1942 này.

Nghỉ hưu vào năm 2009 nhưng chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh vẫn cùng ban huấn luyện CLB HAGL tham dự các buổi tuyển chọn tài năng trẻ, tham gia bình luận bóng đá Việt Nam.

Tuổi cao sức yếu khiến ông Vinh không thể gắn bó suốt đời với niềm đam mê. Sau thời gian dài đóng góp cho bóng đá Việt Nam, danh thủ Nguyễn Văn Vinh đã ra đi thanh thản, khiến khán giả và đồng nghiệp tiếc thương vô hạn.