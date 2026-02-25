HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Danh thủ Nguyễn Văn Vinh, cựu Giám đốc kỹ thuật HAGL, qua đời

Tường Phước (Ảnh: Khả Hòa, CLB HAGL)

(NLĐO) - Danh thủ Nguyễn Văn Vinh - nguyên Giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), người có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam đã qua đời ở tuổi 85.

Danh thủ Nguyễn Văn Vinh ra đi nhẹ nhàng lúc 3 giờ 30 phút ngày 25-2. Lễ tang sẽ được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Thủ Đức, TP HCM). Lễ viếng nguyên Giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu từ lúc 19 giờ 30 ngày 25-2 và lễ động quan diễn ra sáng 27-2.

Tượng đài bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đột ngột qua đời - Ảnh 1.

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh là người góp công lớn trong hành trình phát triển bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Ông thường được giới cầu thủ và đồng nghiệp gọi với cái tên thân mật "bố Vinh Gia Lai" hay "ông già Ninh Thuận". Đương thời, ông Vinh là "quân sư" cho chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), từng ngồi vị trí Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL.

Khi còn thi đấu, khoác áo Thể Công trước năm 1975, ông Vinh được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc của miền Bắc, cùng thời với các danh thủ nổi tiếng bóng đá Việt Nam như: Lê Thế Thọ, Trần Duy Long....

Tượng đài bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đột ngột qua đời - Ảnh 2.

Tượng đài bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đột ngột qua đời - Ảnh 3.

Giải nghệ, ông Vinh chuyển sang nghiệp huấn luyện và được đánh giá là chiến lược gia giàu chuyên môn và kinh nghiệm bậc nhất làng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Không chỉ am hiểu sâu về kỹ - chiến thuật bóng đá hiện đại, HLV Nguyễn Văn Vinh còn biết cách khai phá tiềm năng cầu thủ, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lối chơi hoa mỹ của CLB HAGL dưới thời bầu Đức.

TIN LIÊN QUAN

Phối hợp cùng danh thủ Thái Lan Kiatisuk, ông Vinh đã đưa CLB HAGL lên vị thế đỉnh cao bóng đá Việt Nam, với 2 chức vô địch quốc gia, siêu cúp quốc gia.... Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal - JMG ra đời vào năm 2007 và trở thành thành cái nôi đào tạo bóng đá trẻ danh tiếng Việt Nam cũng có dấu ấn của huyền thoại bóng đá sinh năm 1942 này.

Tượng đài bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đột ngột qua đời - Ảnh 4.

Tượng đài bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đột ngột qua đời - Ảnh 5.

Nghỉ hưu vào năm 2009 nhưng chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh vẫn cùng ban huấn luyện CLB HAGL tham dự các buổi tuyển chọn tài năng trẻ, tham gia bình luận bóng đá Việt Nam.

Tuổi cao sức yếu khiến ông Vinh không thể gắn bó suốt đời với niềm đam mê. Sau thời gian dài đóng góp cho bóng đá Việt Nam, danh thủ Nguyễn Văn Vinh đã ra đi thanh thản, khiến khán giả và đồng nghiệp tiếc thương vô hạn.

Tin liên quan

HLV Kiatisuk đến thăm người thầy cũ Nguyễn Văn Vinh

HLV Kiatisuk đến thăm người thầy cũ Nguyễn Văn Vinh

(NLĐO) - Sáng 28-1, HLV Kiatisuk Senamuang đã tranh thủ thời gian trước khi từ TP HCM trở về Pleiku để đến thăm người thầy cũ Nguyễn Văn Vinh

Nhận định Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: Kết thúc có hậu

Trực tiếp có mặt ở Nam Phi, tôi được tận mắt theo dõi sự chuẩn bị tuyệt vời của cả hai đội bóng hay nhất thế giới để sẵn sàng cho trận chung kết.

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh: U-23 Việt Nam sẽ có điểm

Đối thủ trong buổi khai mạc SEA Games chiều 2-12 của thầy trò ông Calisto chính là đội bóng đang giữ đến tám chức vô địch liên tục của SEA Games: Thái Lan. Vừa ra ngõ đã gặp núi cao. Giới hâm mộ bóng đá ví von như vậy, đồng thời kỳ vọng U-23 Việt Nam sẽ làm nên chuyện trong ngày mở màn môn bóng đá.

CLB Hoàng Anh Gia Lai CLB HAGL HLV Nguyễn Văn Vinh Nguyễn Văn Vinh Danh thủ qua đời
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo