Đánh thức 838 dự án "vàng"(*): Động lực mới để kinh tế TPHCM bứt phá

Bài và ảnh: SƠN NHUNG

Khơi thông nút thắt pháp lý cho các dự án bất động sản không chỉ giải phóng nguồn lực mà còn là đòn bẩy quan trọng để TPHCM đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

TP HCM đang đẩy mạnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030 theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 7-5-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM. Trong đó, nguồn lực từ bất động sản thông qua việc gỡ vướng cho các dự án tồn đọng đóng vai trò hết sức quan trọng.

Giải quyết dứt điểm trong năm 2026

Chỉ thị 11 yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và thủ tục hành chính, qua đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút dòng vốn FDI, khơi thông các dự án tồn đọng nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tinh thần bao trùm của Chỉ thị 11 là "không đùn đẩy - không né tránh - xử lý ngay", trao quyền mạnh hơn cho địa phương, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu. Có thể nói, chỉ thị này tạo ra một cơ chế vận hành mới, giúp TP HCM chuyển từ "giải quyết bị động" sang "chủ động thúc đẩy phát triển".

ĐÁNH THỨC 838 DỰ ÁN "VÀNG" (*): Động lực mới để kinh tế TP HCM bứt phá - Ảnh 1.

LakeView City của Novaland là một trong những dự án được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; doanh nghiệp được hoàn nhập hơn 3.300 tỉ đồng

Ông Nguyễn Văn Đồi - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sài Gòn 9 - cho biết TP HCM đã quyết liệt trong chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng kéo dài. "Dù việc tháo gỡ không thể giải quyết ngay một sớm một chiều nhưng đã có những kết quả cụ thể. Nhiều dự án vướng mắc từ những năm 2015 - 2020 đã bắt đầu tái khởi động" - ông Đồi nhìn nhận.

Sở Tài chính cho biết thành phố đang thực hiện sơ kết Kế hoạch 34 của UBND TP HCM về xử lý 838 công trình, khu đất, dự án tồn đọng, vướng mắc (ban hành tháng 8-2025) để phân loại các dự án chưa được tháo gỡ và chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm trong năm 2026.

Hiện có tình trạng nhiều dự án gặp cảnh "vướng mắc chéo" giữa các luật: Đất đai, Nhà ở, Đầu tư. Ví dụ, muốn chấp thuận chủ trương đầu tư thì cần quyền sử dụng đất, song thủ tục giao đất lại đang bị tắc. Sở Tài chính đề nghị doanh nghiệp báo cáo ngắn gọn, cụ thể nội dung vướng mắc và xác định rõ cơ quan nào đang chủ trì xử lý.

Để thúc đẩy tiến độ đối với các dự án kéo dài nhiều năm (5 - 10 năm) mà không rõ cơ quan chủ trì hoặc vượt thẩm quyền giải quyết của sở, doanh nghiệp có quyền đề xuất Thanh tra TP HCM vào cuộc.

Bước chuyển lớn trong tư duy quản lý

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 838 dự án tồn đọng kéo dài mang lại 3 giá trị cốt lõi: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP HCM nhờ kích cầu đầu tư và tạo việc làm; chống lãng phí tài nguyên đất đai để tạo nguồn thu lớn cho ngân sách; củng cố niềm tin vững chắc cho thị trường, doanh nghiệp cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng quan điểm, TS Trần Quang Thắng, Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế TP HCM, cho rằng việc tháo gỡ 838 dự án giúp TP HCM khơi thông khoảng 200.000 tỉ đồng, giải phóng 17.000 ha đất, tạo động lực tăng trưởng, tăng thu ngân sách và giảm lãng phí nguồn lực đang bị "đóng băng".

"Thời gian qua, tình trạng ách tắc kéo dài đã gây lãng phí lớn về vốn, đất đai, cơ hội đầu tư, việc làm, làm giảm nguồn cung nhà ở và làm suy kiệt doanh nghiệp. Việc tái khởi động các dự án quy mô lớn được xem là động lực trực tiếp để TP HCM hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, giúp củng cố niềm tin thị trường và thu hút mạnh mẽ dòng vốn FDI" - TS Thắng nhìn nhận.

Hơn thế nữa, TS Thắng cho rằng tác động lan tỏa từ việc khơi thông các điểm nghẽn liên quan 838 dự án là rất lớn. Tác động này không chỉ kích thích đầu tư xã hội, tăng cung nhà ở, giảm nợ xấu cho ngân hàng mà còn thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn.

"Việc tháo gỡ 838 dự án không chỉ là xử lý thủ tục hành chính mà là tạo bước chuyển lớn trong tư duy quản lý của các cấp lãnh đạo, tạo nền tảng để TP HCM bứt phá mạnh mẽ hơn" - TS Thắng nhấn mạnh. 

Luật sư TRẦN ĐÌNH DŨNG, Đoàn Luật sư TP HCM:

Ưu tiên quyền lợi người dân

Thực tế, một số dự án vướng mắc có liên quan đến việc chủ đầu tư không chủ động trong nguồn lực tài chính, dẫn đến tình trạng "ôm" dự án.

Hiện các quy định của pháp luật đã thông thoáng hơn, cho phép chuyển nhượng dự án và nhiều quy định khác. UBND TP HCM cũng đã cụ thể hóa các quy định này, triển khai cho phép các sở, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cần có biện pháp răn đe đối với các chủ đầu tư "ôm" dự án một thời gian mà không làm được thì phải thu hồi. Những dự án mà chủ đầu tư thực hiện sai trình tự thủ tục, nợ tài chính với Nhà nước cũng nên đưa vào diện thu hồi.

Dù vậy, đối với doanh nghiệp đã triển khai dự án thì không thể áp dụng biện pháp thu hồi dự án, vì khi đó người mua sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi. Hiện nay, nhiều chung cư đã bàn giao cho cư dân nhưng bị vi phạm hay vướng mắc về tiền sử dụng đất, cần ưu tiên tiêu chí bảo vệ quyền lợi người dân lên hàng đầu thì mới bảo đảm an sinh xã hội.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 21-5

ĐÁNH THỨC 838 DỰ ÁN "VÀNG": Nhận diện những điểm nghẽn

4 điểm nghẽn pháp lý đang khiến nhiều dự án bất động sản bị đình trệ, dòng vốn "đóng băng", doanh nghiệp kiệt quệ, người dân không được bảo đảm quyền lợi

Đánh thức 838 dự án "vàng"

TPHCM đã và đang tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến 838 dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển

