Đánh thức vẻ đẹp đô thị

Tại trung tâm TP HCM những ngày cận Tết Bính Ngọ, khu vực 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi, Thương xá Tax trước đây, dần "thức giấc".

Màu sắc mới

Ghi nhận cho thấy sau nhiều năm bị quây kín trong tình trạng bỏ trống, không gian bên trong khu đất đang được chỉnh trang với nhiều hạng mục được ráo riết thi công.

Thảm xanh đã phủ kín nhiều vị trí tạo cảm giác nơi đây như một công viên bề thế. Một số địa điểm hoàn tất khâu trang trí, dọc lối đi, mai vàng được bố trí xen kẽ để sẵn sàng lan tỏa sắc xuân tới trục phố đi bộ Nguyễn Huệ.





Một số hạng mục tại khu đất 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi, TP HCM được chỉnh trang. Ảnh: NGỌC QUÝ

Ông Tạ Đình Công, nhân viên bảo vệ một cửa hàng gần đó, nhận xét với nhịp độ thi công khẩn trương, khu đất "vàng" từng bị xem là "khoảng trống lãng phí" nay trở nên sinh động bởi sự thay đổi rõ nét. Qua đó, thu hút sự chú ý, yêu thích của người dân, du khách.

"Giữa khu mua sắm sầm uất nhất trung tâm thành phố mà trước đây để bãi đất trống thì thật lãng phí. Bây giờ được chỉnh trang, có hoa Tết, không khí nhộn nhịp hơn, những người chứng kiến như chúng tôi ai cũng mừng" - ông Công chia sẻ.

Tương tự 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi, nhiều khu vực trước đây trầm lắng thì nay chuyển mình đáng kinh ngạc. Trong đó, trên khu đất số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán, hàng chục công nhân đang hối hả thi công.

Hơn 4.000 m2 tại khu đất 152 Trần Phú, TP HCM đang “thức giấc”. Ảnh: NGỌC QUÝ

Ở đây, khung linh vật ngựa đã hoàn thành, từng chậu cây, hoa kiểng được di chuyển nhịp nhàng, đúng vị trí tạo vẻ đẹp tinh tế của sự sắp xếp.

"Khu vực quanh năm đìu hiu bởi tôn quây kín này đã mang bộ mặt khác. Nhìn hàng loạt khóm hoa khoe sắc, sự hối hả làm việc của công nhân mà tôi thấy tim mình rộn rã hẳn" - chị Phạm Thu Thảo, sống ở phường Chợ Lớn, bày tỏ cảm xúc. Chị Thảo quả quyết dịp Tết Nguyên đán này chắc chắn sẽ cùng gia đình, bạn bè chọn nơi đây làm một trong những điểm "check-in mùa xuân".

Sẵn sàng đón người dân, du khách

Hai khu đất 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi và 152 Trần Phú nằm trong kế hoạch chỉnh trang 9 khu đất "vàng" ở trung tâm TP HCM dịp Tết Nguyên đán 2026. Kế hoạch hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất đời sống tinh thần người dân, du khách không chỉ trong cao điểm Tết.

Khu đất số 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ chỉnh trang.

Đại diện Công ty Khang Điền thông tin công trình dự kiến hoàn tất trước ngày 7-2, đồng thời nhấn mạnh doanh nghiệp cũng tăng tốc thi công những không gian công cộng trọng điểm khác như quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay hồ Con Rùa. Ngoài ra, tăng tốc ở hàng loạt vị trí trên các đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng… với mục tiêu hoàn tất nhanh nhất.

Theo chỉ đạo của UBND TP HCM, các sở, ngành và doanh nghiệp liên quan đang phối hợp chặt chẽ, tăng ca rút ngắn tiến độ, bảo đảm hoàn tất toàn bộ việc chỉnh trang trước ngày 10-2 (23 tháng chạp năm Ất Tỵ), sẵn sàng phục vụ người dân đón Tết.

Tại khu đất số 152 Trần Phú, Công ty CP Tập đoàn Masterise triển khai chỉnh trang diện tích hơn 4.000 m², trong đó 3.000 m² công viên và 1.000 m² vỉa hè được làm mới. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 5-2.

Các hoạt động chỉnh trang không chỉ làm mới diện mạo đô thị mà còn góp phần tạo điểm check-in, không gian vui chơi, giải trí cho người dân và du khách dịp Tết. Với sự tham gia đồng bộ của nhà tài trợ, nhiều người dân tin tưởng các khu đất "vàng" được "thức giấc" kịp thời, đem lại sắc xuân rực rỡ cho khu vực trung tâm.

Hai nơi có nhiều ký ức Hai khu đất 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi và 152 Trần Phú là những địa chỉ gắn với lịch sử thương mại, đô thị của TP HCM suốt nhiều thập niên. Trong đó, 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi là nơi hình thành Thương xá Tax - một trong những cửa hàng bách hóa lớn. Ra đời năm 1924 với tên Grands Magasins Charner de Saigon, sau khi đổi tên thành Thương xá Tax vào những năm 1960, nơi đây thành biểu tượng mua sắm quen thuộc. Giai đoạn 1990-2000, Thương xá Tax sôi động, trở thành hình ảnh trung tâm TP HCM thời kỳ đổi mới trước khi đóng cửa. Còn địa chỉ 152 Trần Phú từng là cơ sở sản xuất của Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn - Vinataba. Sau khi nhà máy di dời, khu đất được quy hoạch cho dự án phức hợp Vina Square. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc về chuyển mục đích và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. UBND TP HCM đã thu hồi khu đất vào cuối năm 2023 và giao cơ quan chức năng quản lý.



