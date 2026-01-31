HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đánh thức vẻ đẹp đô thị

NGỌC QUÝ - HUỲNH NHƯ

Công tác chỉnh trang đô thị của TP HCM đang giúp hàng loạt khu vực từng đìu hiu trở nên sinh động

Tại trung tâm TP HCM những ngày cận Tết Bính Ngọ, khu vực 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi, Thương xá Tax trước đây, dần "thức giấc".

Màu sắc mới

Ghi nhận cho thấy sau nhiều năm bị quây kín trong tình trạng bỏ trống, không gian bên trong khu đất đang được chỉnh trang với nhiều hạng mục được ráo riết thi công.

Thảm xanh đã phủ kín nhiều vị trí tạo cảm giác nơi đây như một công viên bề thế. Một số địa điểm hoàn tất khâu trang trí, dọc lối đi, mai vàng được bố trí xen kẽ để sẵn sàng lan tỏa sắc xuân tới trục phố đi bộ Nguyễn Huệ.


Đánh thức vẻ đẹp đô thị - Ảnh 1.

Một số hạng mục tại khu đất 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi, TP HCM được chỉnh trang. Ảnh: NGỌC QUÝ

Ông Tạ Đình Công, nhân viên bảo vệ một cửa hàng gần đó, nhận xét với nhịp độ thi công khẩn trương, khu đất "vàng" từng bị xem là "khoảng trống lãng phí" nay trở nên sinh động bởi sự thay đổi rõ nét. Qua đó, thu hút sự chú ý, yêu thích của người dân, du khách.

"Giữa khu mua sắm sầm uất nhất trung tâm thành phố mà trước đây để bãi đất trống thì thật lãng phí. Bây giờ được chỉnh trang, có hoa Tết, không khí nhộn nhịp hơn, những người chứng kiến như chúng tôi ai cũng mừng" - ông Công chia sẻ.

Tương tự 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi, nhiều khu vực trước đây trầm lắng thì nay chuyển mình đáng kinh ngạc. Trong đó, trên khu đất số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán, hàng chục công nhân đang hối hả thi công.

Đánh thức vẻ đẹp đô thị - Ảnh 2.

Hơn 4.000 m2 tại khu đất 152 Trần Phú, TP HCM đang “thức giấc”. Ảnh: NGỌC QUÝ

Ở đây, khung linh vật ngựa đã hoàn thành, từng chậu cây, hoa kiểng được di chuyển nhịp nhàng, đúng vị trí tạo vẻ đẹp tinh tế của sự sắp xếp. 

"Khu vực quanh năm đìu hiu bởi tôn quây kín này đã mang bộ mặt khác. Nhìn hàng loạt khóm hoa khoe sắc, sự hối hả làm việc của công nhân mà tôi thấy tim mình rộn rã hẳn" - chị Phạm Thu Thảo, sống ở phường Chợ Lớn, bày tỏ cảm xúc. Chị Thảo quả quyết dịp Tết Nguyên đán này chắc chắn sẽ cùng gia đình, bạn bè chọn nơi đây làm một trong những điểm "check-in mùa xuân".

Sẵn sàng đón người dân, du khách

Hai khu đất 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi và 152 Trần Phú nằm trong kế hoạch chỉnh trang 9 khu đất "vàng" ở trung tâm TP HCM dịp Tết Nguyên đán 2026. Kế hoạch hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất đời sống tinh thần người dân, du khách không chỉ trong cao điểm Tết.

Khu đất số 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ chỉnh trang. 

Đại diện Công ty Khang Điền thông tin công trình dự kiến hoàn tất trước ngày 7-2, đồng thời nhấn mạnh doanh nghiệp cũng tăng tốc thi công những không gian công cộng trọng điểm khác như quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay hồ Con Rùa. Ngoài ra, tăng tốc ở hàng loạt vị trí trên các đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng… với mục tiêu hoàn tất nhanh nhất.

Theo chỉ đạo của UBND TP HCM, các sở, ngành và doanh nghiệp liên quan đang phối hợp chặt chẽ, tăng ca rút ngắn tiến độ, bảo đảm hoàn tất toàn bộ việc chỉnh trang trước ngày 10-2 (23 tháng chạp năm Ất Tỵ), sẵn sàng phục vụ người dân đón Tết.

Tại khu đất số 152 Trần Phú, Công ty CP Tập đoàn Masterise triển khai chỉnh trang diện tích hơn 4.000 m², trong đó 3.000 m² công viên và 1.000 m² vỉa hè được làm mới. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 5-2.

Các hoạt động chỉnh trang không chỉ làm mới diện mạo đô thị mà còn góp phần tạo điểm check-in, không gian vui chơi, giải trí cho người dân và du khách dịp Tết. Với sự tham gia đồng bộ của nhà tài trợ, nhiều người dân tin tưởng các khu đất "vàng" được "thức giấc" kịp thời, đem lại sắc xuân rực rỡ cho khu vực trung tâm. 

Hai nơi có nhiều ký ức

Hai khu đất 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi và 152 Trần Phú là những địa chỉ gắn với lịch sử thương mại, đô thị của TP HCM suốt nhiều thập niên.

Trong đó, 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi là nơi hình thành Thương xá Tax - một trong những cửa hàng bách hóa lớn. Ra đời năm 1924 với tên Grands Magasins Charner de Saigon, sau khi đổi tên thành Thương xá Tax vào những năm 1960, nơi đây thành biểu tượng mua sắm quen thuộc. Giai đoạn 1990-2000, Thương xá Tax sôi động, trở thành hình ảnh trung tâm TP HCM thời kỳ đổi mới trước khi đóng cửa.

Còn địa chỉ 152 Trần Phú từng là cơ sở sản xuất của Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn - Vinataba. Sau khi nhà máy di dời, khu đất được quy hoạch cho dự án phức hợp Vina Square. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc về chuyển mục đích và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. UBND TP HCM đã thu hồi khu đất vào cuối năm 2023 và giao cơ quan chức năng quản lý.


Tin liên quan

Ba phương án bảo đảm mỹ quan đô thị

Ba phương án bảo đảm mỹ quan đô thị

Việc quản lý trật tự xây dựng và đô thị khi được thực hiện tốt sẽ là yếu tố góp phần lớn bảo đảm mỹ quan đô thị tại TP HCM

TPHCM: Hoàn thành chỉnh trang 9 khu "đất vàng" trong tháng 1

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành chỉnh trang, tăng cường mảng xanh, công viên tạm, vườn hoa… tại 9 khu đất trong tháng 1.

Hiện thực hóa cam kết vì dân

Như lá phổi xanh mới giữa lòng thành phố, khu vực nhanh chóng trở thành điểm đến lý tưởng của người dân, du khách.

chỉnh trang đô thị phố đi bộ đất vàng tết nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo