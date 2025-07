Danh tính 2 đối tượng rút súng K54 đe dọa tài xế trên đường

Ngày 6-7, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết ra quyết định tạm giữ hình sự đối Bùi Mạnh Hùng (SN 1978, trú phường Đằng Lâm, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Quý (SN 1980, trú phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào trưa ngày 5-7, anh L.V. T. (SN 1990, trú xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) lái ô tô chạy trên Quốc lộ 6A theo hướng Hòa Bình (cũ) đi Sơn La. Khi đến khu vực đèo Đá Trắng, thuộc xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ thì bị chiếc ô tô Mitsubishi Xpander màu trắng BKS 15K-388.04 vượt lên chặn đầu.

Sau đó, có 3 người từ trên chiếc xe màu trắng bước xuống, trong đó 1 người đàn ông cầm vật giống súng hướng về tài xế xe bị chặn đe dọa, người đàn ông còn lại cầm một vật giống dao.

Sự việc dừng lại khi 1 người phụ nữ đi cùng can ngăn kịp thời. Sự việc được quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao về hành vi nguy hiểm của các đối tượng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các xã Mai Châu, Mường Bi (Phú Thọ) và Công an các xã thuộc tỉnh Sơn La nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm người có liên quan.

Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày 5-7, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ô tô BKS 15K-388.04 đang đỗ tại khu vực trước nhà nghỉ Tường Vy, tổ 5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trên xe lúc này có ba người, bao gồm Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Quý và một phụ nữ. Cả ba sau đó được mời về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hùng và Quý khai nhận nguyên nhân dùng súng, dao đe dọa anh T. là do bức xúc vì không vượt được xe anh T. khi chạy trên đường đèo.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: một dao găm (dạng lưỡi lê tự chế), một khẩu súng ngắn K54 (được Quý ném vào bụi cây gần nhà nghỉ), ô tô BKS 15K-388.04 và một số tài liệu, vật dụng có liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.