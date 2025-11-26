Danh tính 2 nghi phạm giết người tại quán karaoke

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Danh tính 2 nghi phạm giết người tại quán karaoke

Ca Linh

(NLĐO) - Mâu thuẫn trong quán karaoke ở Vĩnh Long, 2 đối tượng mang theo hung khí truy sát khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Ngày 26-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Tấn Phát (SN 1990) và Võ Văn Giàu (SN 2006) - cùng ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long - về hành vi giết người tại quán karaoke.

Vĩnh Long: Danh tính 2 nghi phạm gây án mạng tại quán karaoke - Ảnh 1.

Công an thực hiện các quyết định tố tụng đối với Phát và Giàu. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Kết quả điều tra xác định, khoảng 23 giờ ngày 20-11, Phát đến một quán karaoke trên địa bàn xã Ba Tri. Tại đây, Phát xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Bực tức, Phát gọi Giàu đến rồi cả 2 mang theo hung khí.

Khi gặp L.T.T và N.V.Th thì Phát cầm dao tự chế chém vào đầu T., còn Giàu dùng dao đâm T. và Th. Sau khi được người dân can ngăn, Phát và Giàu rời khỏi hiện trường.

Hai bị hại được đưa đi cấp cứu nhưng T. đã tử vong, riêng Th. hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Tin liên quan

Truy bắt người đàn ông trộm ô tô ở TP HCM rồi trốn về Vĩnh Long

Truy bắt người đàn ông trộm ô tô ở TP HCM rồi trốn về Vĩnh Long

(NLĐO) - Sau khi vào công ty làm được một vài ngày rồi nghỉ, người đàn ông quay lại công ty để trộm cắp.

Vĩnh Long: Giám đốc chi nhánh công ty bị bắt sau khi bán đất cho nhiều người

(NLĐO) - Dù đất chưa được tách thửa, một giám đốc chi nhánh ở Vĩnh Long vẫn chia nền, xây nhà bán cho nhiều người, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Vĩnh Long: Khởi tố cựu chủ tịch UBND TP Bến Tre cũ

(NLĐO) - Cựu chủ tịch UBND TP Bến Tre (cũ) bị cáo buộc thực hiện sai quy định pháp luật trong việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công.

giết người truy sát Vĩnh Long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo