Pháp luật

Danh tính cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè ở TP HCM

Ngọc Giang

(NLĐO)- Sau một đêm lẩn trốn, nghi phạm đâm chết cô gái tại phường Tam Thắng, TP HCM đã ra đầu thú

Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự L.G.Huy (20 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là chị T.T.D.H. (32 tuổi, quê Bạc Liêu), hiện đang làm việc trên địa bàn phường Vũng Tàu, TP HCM. Cả 2 có quan hệ yêu đương trong thời gian qua.

Được biết, sau khi đâm người yêu, Huy đã bỏ đi và sáng sớm 5-10 đến cơ quan công an đầu thú.

Danh tính cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè ở TP HCM - Ảnh 1.

Nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường. Ảnh người dân chụp lại

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4-10, người dân phát hiện một phụ nữ gục trên vũng máu tại vỉa hè hẻm 106 đường Trương Văn Bang (phường Tam Thắng, TP HCM). Lực lượng công an phường nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng PC02 điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thời điểm này, một số người thấy có một nam thanh niên lao tới đâm cô gái rồi bỏ chạy khỏi khu vực. Nạn nhân gục xuống và mất nhiều máu. Dù người dân lập tức gọi xe cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án.

Danh tính cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè ở TP HCM - Ảnh 2.

Hiện trường được phong tỏa để điều tra

