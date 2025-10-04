TP HCM: Cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) - Một cô gái bị đâm tử vong ngay vỉa hè ở phường Tam Thắng, TP HCM.

Tối 4-10, một người phụ nữ được phát hiện tử vong trong tư thế nằm sấp, tại vỉa hè hẻm 106, đường Trương Văn Bang (phường Tam Thắng, TP HCM).

Được biết, người phụ nữ bị một đối tượng dùng dao đâm ngay trên vỉa hè, nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ. 

TP HCM: Cô gái bị tấn công, đâm tử vong trên vỉa hè - Ảnh 1.

Cô gái tử vong sau khi bị tấn công, ảnh người dân gần hiện trường ghi lại

Trên cơ thể cô gái có vết thương, máu chảy rất nhiều. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Lúc vừa phát hiện vụ việc, người dân đã gọi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. 

Công an phường Tam Thắng cùng lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Rất đông người dân xung quanh cũng tập trung để theo dõi vụ việc.

TP HCM: Cô gái bị tấn công, đâm tử vong trên vỉa hè - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra. 

Tin liên quan

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong

(NLĐO) - Sau khi gây tai nạn làm Chủ tịch UBND xã đang làm nhiệm vụ tử vong, nữ tài xế đã rời khỏi hiện trường và ra cơ quan công an trình diện vào sáng nay

TP HCM: Tông cột điện, một phụ nữ tử vong

(NLĐO) - Người phụ nữ điều khiển xe máy đã tông vào cột điện trên Tỉnh lộ 2, xã Củ Chi khiến tử vong.

Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP HCM

(NLĐO) - Bảo vệ một trường cao đẳng ở TP HCM đang đi tuần thì phát hiện một cô gái nằm bất động dưới sân.

TP HCM cô gái tử vong tại chỗ tử vong trên vỉa hè bị đâm tử vong phường Tam Thắng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo